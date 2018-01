Francisco Marco publica un nou llibre sobre l'actualitat política catalana





Francisco Marco és advocat i doctor en Dret, però se'l coneix més per la seva faceta de detectiu privat. Responsable de serveis en la consultoria d'intel·ligència Marc & Co, ha publicat 'De la Operación Cataluña a 155' (Ediciones Urano), en el qual tracta sobre com es va arribar a la intervenció del Govern català.





El Govern central, tenia alguna alternativa al 155?





Jo crec que amb la situació actual, o passada, a què ens havia portat la Generalitat provocant una desbandada de tota l'oposició constitucionalista, no hi havia més remei que aplicar el 155.





L'Estat argumenta que cal complir la legalitat constitucional però, la legalitat és canviable?





Òbviament, totes les lleis, i ho dic com a jurista, són modificables, inclosa la Constitució, i això ha de ser una discussió parlamentària que es porti des d'un punt de vista estatal i fins i tot promocionant-la des d'aquí, de Catalunya, des dels partits que consideren necessària la secessió de Catalunya, però el que és obvi és que hi ha una realitat jurídica més que palpable i no es podia fer un trencament d'aquesta manera, des del punt de vista català o des del punt de vista espanyol. Al que menys importància se li dóna i que jo crec que més importància té és una ruptura d'aquesta manera amb tots els grups de l'oposició que buscaven el constitucionalisme o la realitat legal catalana.





Creus que es va tornar a la normalitat, aparentment, amb el 155 o perquè van deixar de convocar-més manifestacions massives?





Jo crec que quan es va fer la DUI (Declaració Unilateral d'Independència) i es va declarar la independència, en aquests moments, si no es va baixar la bandera espanyola i no es van aplicar les 37 lleis que necessitava per controlar el port, l'aeroport... En realitat , va ser una salva; en realitat, aquí no hi havia dinamita.





Va ser purament per acontentar un electorat que en aquests moments els exigia que complís amb les seves promeses, i el 155 al final, simplement, va situar la realitat.





No es podia imaginar que amb el 155 hauria a més un munt d'activitats judicials, més enllà de les legislatives, que provocaria entrades a presó o fugides a l'estranger, però en realitat el 155 l'únic que va fer va ser posicionar l'Estat i demostrar que la DUI va ser una salva sense dinamita.





Qui creus que va tenir raó l'1 d'octubre, la gent que va anar a votar, o qui va tractar d'impedir-ho?





Jo crec que al final els menors d'edat són molt més intel·ligents que els que som ja adults. No tenen filtres i són més clars que els adults. Vaig a parafrasejar el meu fill. El meu fill, que viu just al costat del col·legi on es va anar a votar de Travessera de Gràcia amb Tuset (Infant Jesús), que és on hi va haver una de les ancianes més fotografiades, em va dir: 'Jo no entenc que a una àvia, que podia ser la meva, se la pegui '.





Aquest ha estat el gran error del Govern central. Quan ja no tenia més remei que deixar votar, hauria d'haver permès que es realitzessin les votacions, que a més eren il·legals i no tenien cap tipus de suport en la realitat.





Quan ja van arribar les urnes, haurien d'haver deixat votar, i aquestes imatges, l'únic que han provocat és un victimisme real del sector independentista.





Parles de l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i de la investigació a polítics independentistes com una mena de persecució. Va fregar la il·legalitat, o va incomplir la llei?





Aquest llibre del 155 és una seqüela de l''Operación Cataluña'. En aquest llibre es comprova que, fins l'any 2017, des del Govern central es va intentar lluitar contra l'independentisme amb les clavegueres de l'estat. Es comprova que quan van deixar d'utilitzar les clavegueres de l'Estat i van començar a fer servir la legalitat el 2017, tot va tornar a la normalitat. La sortida de Fernández Díaz i l'arribada de Juan Ignacio Zoido provoca un revulsiu i a partir d'aquí l'Estat ja camina en la normalitat i la legalitat vigent, i aquí pot establir el 155 i tornar l'ordre constitucional a Catalunya.





Coincideixes amb Artur Mas en el fet que la mobilització ciutadana és l'arma més sòlida de l'independentisme?





Sí, si en alguna cosa han guanyat els partits independentistes és al carrer. També crec que a la primera gran manifestació del constitucionalisme espanyol, en la qual jo vaig participar, va ser un pols, dient que els que no creiem en l'independentisme també podíem sortir al carrer. Això es demostra molt bé, que no surt al llibre perquè ha passat després, quan aconsegueixen reunir 45.000 o 90.000 persones, segons el sector independentista, a Brussel·les, és que tenen un públic que els segueix més enllà.





Molt fidel?





Sí. M'explicava gent que havia estat en aquesta manifestació que a Carles Puigdemont el tractaven com un artista de rock.





Mentre considerin un passat president de la Generalitat i un possible futur president de la Generalitat com una estrella de rock i no com un polític seguiran dominant el carrer.





Però nosaltres seguirem sense un Govern que prengui decisions més enllà de l'independentisme. Al final, els catalans, siguin d'un o altre bàndol, necessitem que el Govern prengui decisions econòmiques, en temes socials, en temes culturals ...





En l'actualitat, es fa més política en els tribunals que al Parlament?





No, jo crec que es fa política en els Parlaments i al final els tribunals l'únic que fan és, en principi, tornar a la legalitat la gent que ha creuat una línia.





En termes més personals, com vas saber que la policia et feia un seguiment i a què ho atribueixes?





Possiblement, en un moment determinat a mi se m'ha considerar un objectiu a seguir, encara no entenc molt bé per què. Va ser dins d'aquesta claveguera policial de la qual parlava a 'Operación Cataluña', però em va passar a mi i a molta més gent.





Coneixes bé els temes de seguretat i en el llibre, deixes força bé el major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos durant el procés. Com valores que continuï en el cos amb categoria inferior?





M'és molt difícil valorar-ho des del punt de vista administratiu perquè no conec la legislació administrativa que regeix els Mossos d'Esquadra.





El que sí puc dir és que, des de fora, l'actuació de Trapero va ser una actuació basada en l'absoluta legalitat que li marcaven els tribunals, d'un costat o de l'altre.





Crec que la imatge de Trapero s'ha vist més entelada des del punt de vista mediàtic, d'un costat o d'un altre, o exalçada, d'un costat o de l'altre. Al final, és un senyor que dirigia un cos, les forces de seguretat a Catalunya, i va realitzar la seva feina com millor va saber.