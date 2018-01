Foment del Treball i Cecot afirmen que l'expulsió no té motius polítics

Foment expulsa Cecot





Foment del Treball i Cecot han coincidit aquest dimarts a afirmar que no hi ha motivacions polítiques darrere de l'expedient aprovat per la junta directiva de la confederació en què es proposa l'expulsió de la patronal de Terrassa (Barcelona) per incomplir les normes internes en relació al àmbit territorial.





Ho han dit en sengles entrevistes a Catalunya Ràdio el secretari general de Foment del Treball, Joan Pujol, i el president de Cecot, Antoni Abad.





"No hi ha raons polítiques per l'expulsió de Cecot", ha manifestat Pujol, que ha explicat que es tracta d'un problema d'encaix de l'activitat de Cecot, ja que ha impulsat accions formals a nivell estatal, cosa que correspondria a la CEOE, confederació a la qual pertany Foment del Treball.





Ha recordat que fa 11 mesos Foment i Cecot van signar un acord sobre normes de funcionament territorial, que estableix que cal respectar els nivells d'interlocució amb les administracions públiques: "No poden anar fent accions formals respecte a l'administració de l'Estat i la Justícia europea".





Cecot va enviar una carta al ministre d'Economia, Luis de Guindos, criticant el decret mitjançant el qual es facilitava el trasllat de seus socials de les empreses, i també va presentar una denúncia davant la Comissió Europea perquè resolgués si la indemnització de la plataforma Castor va ser una ajuda indeguda d'Estat.





Per la seva banda, Abad ha afirmat que la pretensió de Cecot no és "en absolut" envair competències de Foment del Treball, i ha defensat que no s'estan expandint territorialment, alhora que ha assegurat que se senten còmodes formant part de la patronal presidida per Joaquim Gay de Montellà.





Ha assenyalat que Cecot respondrà aquest expedient aprovat per la junta directiva amb aclariments, i ha assegurat que desitja "sincerament" que no expulsin l'organització.