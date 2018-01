El partit de Gordó celebra el seu primer congrés el 27 de gener a Barcelona

Gordó impulsa convergents





Convergents, el partit impulsat per l'exconseller Germà Gordó, celebrarà el seu primer congrés el dissabte 27 de gener a Barcelona per consolidar i establir les bases de la formació.





Així ho han explicat fonts del partit, després que Convergents no pogués presentar-se a les eleccions del 21 de desembre després de la negativa de la Junta Electoral Provincial a què concorregués als comicis, tot i el recurs que van presentar perquè li reconeguessin "com a partit parlamentari sorgit de JxSí, igual que el PDeCAT i ERC".





Gordó va ser diputat de JxSí en la passada legislatura, però la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'obrir diligències contra la seva persona per la seva presumpta vinculació amb un possible finançament irregular de CDC el va portar a abandonar el PDeCAT i a mantenir el seu escó com a diputat no adscrit.





Des d'aquesta posició, va impulsar la plataforma Nova Convergència, que a mitjans de novembre de 2017 es va inscriure amb el nom de Convergents en el Registre Central de Partits Polítics.





Amb l'expresidenta de l'Institut Català de les Dones Teresa Pitarch com la mà dreta de Gordó, convergents es defineix com "el nou partit per impulsar el sobiranisme d'un país normal".