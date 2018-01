El PP avala escoltar els lletrats sobre la investidura

Polèmica investidura amb Puigdemont a Bèlgica





El secretari general del PP català i diputat electe del Parlament, Santi Rodríguez, ha avalat aquest dimarts "escoltar" els lletrats de la Cambra sobre si és possible investir president Carles Puigdemont a distància, una opció que els populars no contemplen.





"No tenim cap inconvenient en què emetin un informe", ha explicat en roda de premsa, on ha advertit que el seu partit considera inviable investir un president que no està a Catalunya sinó a Bèlgica.





Rodríguez és crític amb el full de ruta d'ERC però celebra que plantegés dilluns que els juristes de la Cambra diguin si la investidura telemàtica és possible: "Hem vist alguna llum quan ERC apel·la al criteri dels lletrats a l'hora de permetre o no que es pugui produir un espectacle d'aquestes característiques ".





Sí que ha criticat que els partits independentistes, entre ells ERC, van fer cas omís a recomanacions dels lletrats en la passada legislatura, i ha lamentat que, si haguessin fet cas als juristes, avui Catalunya "no estaria en la situació en què està ".





"Els lletrats del Parlament van intentar fer la seva feina i va ser la Mesa -la majoria independentista en aquest òrgan- qui no l'hi va permetre. Jo vaig ser testimoni de com se'ls va impedir prendre la paraula en una Junta de Portaveus", ha recordat.