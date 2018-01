Carles Mundó abandona la política

Carles Mundó abandona la vida política





Carles Mundó ha anunciat aquest dimarts que renuncia a l'acta de diputat d'ERC i deixa la vida política per tornar a l'advocacia per qüestions personals.





Mundó ocupava el número cinc en la llista d'ERC per Barcelona a les eleccions del 21D, va ser conseller de Justícia de l'anterior Govern i va ser empresonat a la presó madrilenya d'Estremera.





Segons ha explicat Mundó, manté el compromís amb els republicans però es retira de la carrera política. Després de la seva renúncia, Gerard Gómez del Moral tornarà al Parlament com a diputat.





Mundó ha assenyalat que, per a ell, la política ha estat "un parèntesi en la vida professional" i ha agraït a les persones que han confiat en ell els diferents càrrecs polítics, així com a la ciutadania pel suport mostrat.





Així, Mundó, investigat pel Tribunal Suprem pel seu paper en el procés sobiranista, ha optat per renunciar a l'escó i tornar a la seva activitat com a advocat que va desenvolupar fins que es va convertir en conseller al gener de 2016.





PUIGDEMONT





El cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha presentat al Parlament les credencials per ser diputat en la nova legislatura, cosa que també han fet la resta d'electes de la candidatura excepte els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig, han explicat fonts de la llista.





JuntsxCat ha lliurat així 30 credencials de diputat, més les que ja havien presentat la setmana passada dos empresonats: l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i l'exconseller Joaquim Forn.





El candidat a presidir la Generalitat és l'únic membre de la llista que no pot renunciar a la seva acta de diputat perquè és una condició indispensable ser membre de la cambra per poder accedir al càrrec.





Que JuntsxCat no hagi presentat les credencials de Ponsatí i Puig pot obeir a una possible renúncia de tots dos per assegurar una majoria independentista al Parlament, ja que tots dos estan a Bèlgica i no podrien assistir als plens.





Fonts de la llista han explicat que Sànchez i Forn ja van presentar les seves credencials perquè volen anar a declarar aquest dijous davant el Tribunal Suprem ja com a diputats acreditats.





JUNQUERAS





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el conseller cessat actualment a Bèlgica Toni Comín han presentat al Parlament les credencials per ser diputats en la nova legislatura, segons fonts republicanes.





Junqueras i Comín han presentat la credencial confirmant així el seu objectiu de ser diputats en la XII legislatura tot i la situació excepcional de tots dos: el primer a la presó d'Estremera i el segon a la capital belga.