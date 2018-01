Artur Mas després de deixar la presidència del PDeCAT: "No em retiro de la política"

Mas en la roda de premsa de la seva dimissió.





L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha anunciat aquest que renuncia a la presidència del PDeCAT però ha reiterat que no es retira de la política.





Una decisió que ja estava acordada amb l'executiva del partit des de l'any passat, segons fonts del partit.





L'executiva del partit es reuneix a les 17.30 i després Mas dóna una roda de premsa, convocada per a les 18:30 a la seu de la formació, on està previst que expliqui les raons de la seva renúncia.





A la roda assisteix també previsiblement la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté; la coordinadora general, Marta Pascal, i el coordinador d'Organització, David Bonvehí.





Recordem que la sentència del cas Palau es fa pública el 15 de gener. En ella es podria fer responsable a CDC de l'espoli del Palau de la Música.





Per aquest cas, la Fiscalia demana 14 anys i 9 mesos de presó per a Fèlix Millet; 10 anys i 10 mesos per a la seva mà dreta, Jordi Montull, i vuit pel extesorero de CDC Daniel Osàcar.





El pas enrere d'Artur Mas s'interpreta com un intent de l'expresident de la Generalitat per protegir al PDECat del desgast d'una condemna que esquitxi a l'antiga Convergència.





Van ser els responsables del Palau el que van revelar que CDC cobrava comissions a canvi de l'adjudicació d'obres públiques. En el mateix judici, la formació política ho va negar.





La decisió de Mas d'abandonar la primera línia del partit es va acordar al novembre de l'any passat, però els esdeveniments relacionats amb el procés sobiranista van obligar a retardar-la fins a aquest dimarts.





Precisament, avui es compleixen dos anys de l'anunci de Mas de donar "un pas al costat" de la presidència de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont.





En una candidatura sense rivals, Mas va ser triat president del PDeCAT el 23 de juliol de 2016 en primàries amb el 95,07% dels vots.





REPETICIÓ D'ELECCIONS





En la reunió de l'executiva PDeCAT del dilluns, Mas va traslladar que rebutjava la possibilitat de repetir eleccions i que aposta passava per mantenir una legislatura i, en conseqüència, estable.









El posicionament de Mas xocaria amb la voluntat de JuntsxCat, que prefereix tornar a les urnes abans que buscar un candidat alternatiu al president de la Generalitat cessat Carles Puigdemont.