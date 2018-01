Reus s'acomiada com a Capital de la Cultura Catalana amb música i focs artificials

Assaig de l'espectacle de cloenda al Teatre de les Comèdies.





La ciutat de Reus s'acomiada d'una programació carregada d'activitats durant l'any de la Capital de la Cultura Catalana 2017.





Els espectacles de conclusió es celebraran aquest divendres 12, al Teatre Fortuny i el dissabte 13, a la plaça del Mercadal.





Per posar punt final a totes les iniciatives exhibides en aquest any d'intensa activitat cultural, Reus tanca la programació de la CCC 2017 on es va realitzar l'acte oficial d'obertura, el Teatre Fortuny.





La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, detalla la importància de "la complicitat, professionalitat i les propostes artístiques" de molts col·lectius i entitats de Reus que permetran tancar l'any de la capitalitat catalana amb dos grans espectacles de formats molt diferents.





DOS SEGLES DE ESPLENDOR





En primer lloc, el divendres 12 de gener es farà l'acte més institucional, dirigit per Francesc Cerro, que inclourà una petita síntesi del que ha suposat Reus CCC 2017.





També s'aprofitarà la vetllada per donar el relleu de la capitalitat cultural catalana a Manresa.





A continuació, tindrà lloc l'espectacle musical "Dos segles d'esplendor" de Teatre de les Comèdies. L'acte serà a les 21.00 h al Teatre Fortuny i tindrà una durada aproximada d'una hora. L'entrada serà gratuïta.





"Dos segles d'esplendor" és un recorregut musical i cultural per 200 anys d'història de la ciutat.





Els eixos principals de l'espectacle són els espais emblemàtics de Reus, els seus personatges il·lustres i el patrimoni musical i de dansa de la ciutat.





L'espectacle compta amb la participació de prop de 200 artistes a l'escenari, entre els quals es troben cantants d'òperes, ballarins, cantautors reusencs, actors i els intèrprets del Cor Mestral, l'Orfeó Reusenc, l'Cor Les Veus de la Terra i la Banda Simfònica de Reus.





ACTE FESTIU A LA PLAÇA DEL MERCADAL





El dissabte 13 de gener, la plaça del Mercadal serà l'escenari de l'últim adéu a la programació cultural del 2017 amb un acte festiu de carrer, ple de llum, focs artificials i música.





La vetllada anirà a càrrec de la Pirotècnia Igual, que permetran que la ciutadania escolti música en directe i vegi una projecció d'imatges i vídeos de tot el recorregut cultural de Reus durant aquest 2017.





Serà una explosió final amb música i altres sorpreses escèniques, on es potenciarà la il·luminació i el foc de proximitat. L'espectacle serà gratuït i obert a tota la ciutadania.





L'acte durarà 30 minuts i farà un pas més en el món dels focs artificials tradicionals, destacant pel seu impacte visual i sonor.