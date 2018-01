L'Acadèmia del Cinema Català crea el premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula

Podran votar fins al 22 de gener.





L'Acadèmia del Cinema Català ha creat el premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula, una iniciativa que obre la votació dels X Premis Gaudí al públic, que aquest any també podrà decidir el millor film català de l'any d'entre les vuit produccions nominades a aquesta categoria.





Les pel·lícules seleccionats són 'Brava', 'Estiu 1993', 'Incerta glòria', 'La pel·lícula de la nostra vida', 'Júlia ist', 'La llibreria', 'L'anomenada' i 'Terra signo'.





Així, els espectadors podran emetre el seu vot fins al 22 de gener a través de la pàgina web de l'organització i el veredicte popular es donarà a conèixer al costat de les 22 categories del palmarès restants el dia de lliurament dels premis, el diumenge 28 de gener a l'Auditori del Fòrum CCIB de Barcelona.





Entre el públic que va participar en la votació del guardó es sortejarà una entrada doble per assistir a la cerimònia de lliurament de premis, una passada VIP doble per anar al cinema durant un any i una subscripció anual a FilminCAT.