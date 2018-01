Un nou tractament per al VIH amb una sola presa per setmana

Investigadors de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i del Brigham and Women 's Hospital han desenvolupat un nou tractament per al VIH que preveu la presa d'una única càpsula per setmana.

El nou fàrmac, segons els investigadors, pot resoldre un dels grans problemes relacionats amb el tractament del VIH, que és la no adaptació a la medicació o la manca de rigor a l'hora de fer les preses dels 'còctels' de fàrmacs.

L'avanç pot fer molt més senzill als pacients acostumar-se a un pla rigorós de dosi, necessari per combatre el virus.

El medicament s'allibera a l'estómac de forma gradual al llarg d'una setmana.





El nou fàrmac també pot ser usat per persones amb risc d'exposició al virus del VIH, per ajudar a evitar la infecció.





