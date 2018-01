El Suprem investiga Artur Mas pel referèndum de l'1-O

Artur Mas a la seu del PDeCAT.





L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha explicat que ha rebut una notificació del Tribunal Suprem informant-lo que està investigat en la causa del referèndum de l'1 d'octubre i que haurà d'anar a declarar en seu judicial en els pròxims dies.





Ho ha detallat en roda de premsa a la seu del PDeCAT per anunciar la seva dimissió com a president del partit, i en la qual ha qualificat de "inversemblant i inconcebible" que l'investigui per l'1-O.





Ha qualificat de inversemblant i inconcebible que se'l jutgi pel referèndum de l'octubre passat, i ha recordat que aquesta notificació se suma a les causes que té obertes per la consulta del 9 de novembre de al 2014.