El TC decideix si admet el recurs de Podem contra el 155

Pablo Iglesias a la sala de premsa del Congrés.





El Tribunal Constitucional (TC) ha inclòs en l'ordre del dia del ple que celebra avui la possible admissió a tràmit del recurs que Podem presentar contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





El TC veu el recurs com una oportunitat per fixar una doctrina constitucional per al futur sobre l'aplicació d'aquest article, tant en els procediments, el contingut i els seus límits.





La inclusió de l'assumpte en el Ple suposa que la decisió sobre la seva admissió o no podria conèixer-se aquesta mateixa setmana.





La mera admissió del recurs no comporta suspensió alguna de les mesures acordades per l'Executiu de Mariano Rajoy, ja que la pèrdua de vigència dels assumptes que arriben al tribunal només es produeix quan el recurs és presentat pel Govern.





El recurs de Podem ha estat ben rebut perquè permetrà als magistrats abordar no només la constitucionalitat, sinó la forma d'aplicar-i els límits que haurien de tenir-se en compte en l'aplicació d'aquest article de la Constitució.





Fins ara no hi ha una doctrina constitucional en què fixar-se, perquè és la primera vegada que el Govern espanyol fa ús d'aquest article des que es va aprovar l'actual Constitució el 1978.





D'aquí els debats previs que es van produir en àmbits polítics, governamentals i fins i tot judicials sobre el procediment a seguir per l'Executiu o l'extensió de les seves mesures.





No obstant això, ara ja aplicat per primera vegada, el Tribunal Constitucional té l'oportunitat de fixar en una sentència tota la dimensió pràctica de l'article 155 tant en la forma com en el contingut.





La presentació del recurs d'Podem permetrà al Tribunal Constitucional estudiar el tema després que hagués de rebutjar, per prematur, el presentat per la Generalitat.





La iniciativa del llavors encara Govern de Carles Puigdemont va haver de inadmetre perquè es va presentar hores abans que la cambra alta arribés a votar les mesures adoptades pel Govern el passat 27 d'octubre.





El recurs que el TC té aquesta setmana sobre la taula ha estat elaborat pel catedràtic de Dret Constitucional Joan Vintró, un dels experts nomenats pel Govern de Carles Puigdemont per supervisar el recompte del referèndum il·legal.





S'hi demana la nul·litat de l'acord del Senat que va aprovar l'aplicació del 155 i les mesures que es deriven d'aquest.