Puigdemont vol tornar a Catalunya com a president

Puigdemont durant la campanya del 21D.





El president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont ha plantejat si "a l'Europa del segle XXI" s'acceptaria que no pugui ser investit com a president de la Generalitat.





Ho ha dit en una videoconferència que ha fet durant un debat a Montpeller en el qual han participat presencialment la diputada d'JuntsxCat, Laura Borràs, la d'ERC al Congrés Ana Surra i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.





Així, Puigdemont ha assegurat que vol "tornar amb tota la seguretat i legitimitat a Catalunya com a president escollit pel Parlament", i ha criticat que, al seu parer, hi ha una amenaça per impedir que sigui president.





"La pregunta que ens hem de fer és si acceptarem aquesta situació a l'Europa del segle XX I: Acceptar que un poble com el català no pugui expressar-se i decidir per si mateix qui vol que regeixi les institucions", ha afegit.









Puigdemont ha reivindicat que les eleccions del 21 de desembre han deixat "una nova majoria a favor de la independència i un Parlament republicà", malgrat les dificultats que, segons ell, ha posat l'Estat.





Per això, ha qüestionat si el president del Govern, Mariano Rajoy, acceptarà aquests resultats, perquè creu que si no ho fa l'Estat enviarà un missatge a Europa que "els resultats són acceptables depenent del resultat" i que hi ha programes que es poden aplicar i altres que no.





A més, ha defensat que la solució a la situació entre Catalunya i la resta de l'Estat arribarà per "reconèixer que hi ha un problema polític" ia través de la negociació i el diàleg, i no dels tribunals.