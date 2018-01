L'empresa fabricant d'Ariel canvia la seva seu social de Barcelona a Sevilla

Ariel se'n va de Catalunya





L'empresa Bluesun, fabricant de productes de marques com Ariel, ha traslladat la seva seu social de Mataró (Barcelona) a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) per "aclarir inquietuds" derivades de la "inestabilitat política de Catalunya", segons ha explicat el director general de Bluesun, Rafael Peces, que ha deixat clar que aquest trasllat no serà una cosa "conjuntural ni temporal".





Peces ha explicat que Bluesun, responsable de la fabricació de marques com Ariel o Ambi Pur, ha sol·licitat el canvi de domicili social de la província de Barcelona a Sevilla i, de fet, la direcció dels productes ja posa Alcalá a la direcció.





Peixos ha precisat que "a causa de la inestabilitat política a Catalunya, vam començar a tenir certes inquietuds entre els nostres clients i proveïdors", després del que ha deixat clar que la seva principal responsabilitat és "defensar els nostres empleats i els nostres accionistes, de manera que vam decidir aclarir aquesta incògnita i aprofitar que teníem una fàbrica a Alcalá per traslladar la nostra seu social a la fàbrica d'Alcalá".





Després de deixar clar que Bluesun es defineix com a empresa "internacional", Peces ha precisat que totes les fàbriques, les tres que posseeix, són a Espanya, en concret dos a Catalunya -Mataró i Sant Adrià del Besòs - i una a Andalusia -Alcalá de Guadaíra- i ha apuntat que Bluesun pertany a un grup inversor el cap del qual és la societat de capital risc espanyola PHI Industrial, que es nodreix de fons d'inversors internacionals.





Peces ha explicat que el trasllat a Sevilla "ha estat una decisió molt meditada, pel que no és temporal ni conjuntural, de manera que si es plantegés tornar a Catalunya, haurà de tornar-se a pensar ia meditar molt, això no és una cosa puntual, ni temporal ni és cap trasllat amb data de caducitat ".





Ha afegit que Bluesun "no ha notat cap efecte negatiu en el nostre negoci per la situació de Catalunya, ja que una part molt important del nostre negoci està fora d'Espanya, i això no afecta el negoci internacional". "Cap client ens ha dit 'si sou catalans no us compro', però sí que hi havia inquietud i preocupació, cosa que no ajuda en els negocis, però per a res ha afectat les vendes", ha asseverat.





Peces ha explicat que, a la pràctica, el trasllat de seu social "no afecta les plantilles en absolut", ja que "les instal·lacions a Mataró fabriquen detergents i ambientadors i la d'Alcalá fabrica lleixius, de manera que no es va a produir moviment de plantilles, i ni les persones ni els departaments passaran d'un lloc a un altre".





En concret, Bluesun posseeix 500 treballadors, dels quals 50 treballen a Alcalá de Guadaíra, fàbrica de lleixiu amb 15.000 metres quadrats -igual que la de Sant Adrià-, mentre que la de Mataró, on es fabriquen detergents i ambientadors, posseeix mes de 70.000 metres quadrats i en ella operen uns 300 treballadors.





PREVISIONS DE VENDES





Peixos ha precisat que la facturació de Bluesun ha estat el 2017 d'uns 200 milions d'euros, dels quals la fàbrica d'Alcalá factura deu milions -això s'explica perquè el negoci de detergents és més gran que el de lleixiu, que és un producte "més mediterrani"-, i per 2018 espera créixer un deu per cent, ja que aquest any i els següents Bluesun vol desenvolupar el negoci de produir per a la distribució, és a dir, fabricar marques blanques.





En aquest sentit, ha precisat que Bluesun "està treballant contínuament per captar nous clients, permet incrementar la producció de les nostres fàbriques ja futur pensem que això ens permetrà augmentar la plantilla".





Així, ha reconegut que actualment "les tres fàbriques tenen una capacitat superior de producció al que s'està fabricant; no estem funcionant a ple rendiment".





Actualment fabrica 75.000 tones de detergent en pols; 100.000 tones anuals de detergent líquid anuals; 150.000 tones de lleixiu i fabrica 50 milions d'unitats d'ambientadors.