PDeCAT i ERC acorden a Bèlgica investir president a Carles Puigdemont

El candidat de JuntsxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han arribat a un acord per iniciar la legislatura sorgida de les eleccions del 21 de desembre, que passa per reinvestir al president de la Generalitat cessat.





Fonts de les negociacions han explicat que els dos líders es van reunir dimarts a la nit a Brussel·les per abordar la situació política catalana, just el mateix dia en què l'expresident de la Generalitat Artur Mas anunciava la seva dimissió com a president del PDeCAT, partit de Puigdemont.





En la trobada a la capital belga tots dos van pactar tant la investidura d'Puigdemont com constituir una Mesa del Parlament amb majoria independentista.