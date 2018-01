Rato acusa Saénz de Santamaría de filtrar a la premsa la seva detenció

Rodrigo Rato.

L'exministre d'Economia i expresident de Bankia, Rodrigo Rato, ha deixat anar que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va avisar als mitjans de comunicació que anava a ser detingut perquè "buscava la foto" del també exdirector gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) sortint del seu domicili envoltats d'agents de policia.

MÉS INFORMACIÓ Rato culpa Zapatero de relaxar les exigències als bancs





En una entrevista a Intereconomía, la primera que concedeix en anys, Rato ha reiterat que l'executiu de Rajoy buscava la seva detenció, acusació que ha llançat aquest dimarts al Congrés, i que ha extendindo a Sáenz de Santamaría. "Em diuen que els van avisar de Moncloa, de l'entorn de la vicepresidenta. Jo no els vaig avisar perquè no sabia que m'anaven a detenir", ha dit recordant la presència de mitjans davant del seu domicili abans de la seva detenció a l'abril de 2015.





Segons Rato, els periodistes van arribar abans que la policia Tributària, i ha relatat com va ser el registre. "És una experiència terrible, et bastonegen la porta i et fan por", ha explicat el que va ser vicepresident del Govern amb José María Aznar.





"Buscaven la foto, aquesta foto que dóna la volta al món per desgràcia per a mi", ha afegit sobre el dia de la seva detenció per un presumpte delicte de frau, aixecament de béns i blanqueig de capitals.





ACUSACIONS AL CONGRÉS

També aquest dimarts, en la seva compareixença davant la comissió d'investigació de la crisi financera del Congrés, i en resposta al ponent del PP, Miguel Ángel Paniagua, que li havia retret el "mal" fet al partit pels escàndols de les ' targetes black 'i Bankia, Rato ha assegurat que el Govern de Rajoy buscava la seva detenció.





Segons ha explicat, la principal acusació que va provocar la seva detenció el 16 d'abril de 2015, la del delicte d'aixecament de béns, sense la qual no s'hauria pogut permetre el registre del seu domicili, va caure "als 15 dies". I sobre l'acusació de delicte fiscal, assegura que porta tres anys esperant que es concreti, ja que manté que no n'hi ha cap.





Rato ha recordat que la seva detenció, davant dels seus fills i els seus veïns, va partir d'una denúncia de l'Agència Tributària, del Ministeri d'Hisenda, i ha donat a entendre que en les setmanes prèvies va estar acompanyada de tot un seguit de moviments en contra per part de membres del Govern.





Així, ha relatat que el dia abans de la seva detenció, el 15 d'abril, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va revelar les seves dades fiscals en un programa de televisió. "Com pot saber-los? És una pregunta que encara no he estat capaç de contestar", ha afegit.





I un dia abans, el 14 d'abril, ha dit que va ser el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, qui es va referir a la seva situació tributària, tot i que "amb més habilitat" que Catalá.





Tot això, ha afegit, perquè un dia abans s'havia publicat una informació sobre que el Servei contra el Blanqueig de Capitals, que depèn del Ministeri d'Economia de Luis De Guindos, li estava investigant. Segons ha indicat, el periodista autor d'aquesta notícia s'havia reunit la setmana anterior amb el mateix De Guindos i, davant altres companys de premsa, va atribuir al ministre l'origen de la seva informació.





A tot això suma que entre els mesos de març i febrer de 2015 va ser avisat per tres persones que el Govern volia ficar-li a la presó ". Es tracta d'un director d'un mitjà de comunicació, d'un articulista i d'un exalt càrrec del PP.





El colofó del seu relat és que, segons ha explicat, a principis de febrer, la ministra de Treball, Fátima Báñez, va dir a la seva secretària que li abandonés: "Li va dir que s'anés separant de mi perquè vaig a tenir problemes amb els meus declaracions Hisenda ", sosté.





Per tot això, Rato ha replicat als retrets del diputat del PP: "A mi em fa molta pena perquè he estat 30 anys al PP", ha conclòs.