En què va gasta la Generalitat 1 milió de dòlars als EUA?

La Generalitat de Catalunya va destinar a la seva oficina als EUA --cerrada amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució-- gairebé un milió de dòlars per cobrir els salaris i les despeses dels seus últims sis mesos d'activitat, segons consta en la documentació oficial enviada per aquesta al Departament de Justícia nord-americà.





En ella estan reflectides quatre transferències enviades per la Generalitat de Catalunya a la seva oficina 'Catalonia Delegació del USA Inc' per un valor total de 989.860 dòlars (al voltant de 830.217 euros). Els girs es van efectuar el 2 de juny, el 12 de juliol, el 8 de setembre i l'1 de novembre, aquest últim, per un import de 236.006, tot just uns dies després que el Govern decretés el tancament de les oficines catalanes a l' exterior.





En el conjunt del període, l'import és molt més gran que en qualsevol dels semestres anteriors en els quals l'oficina ha comunicat els seus ingressos i les seves despeses, des de maig de 2014.





Quant a les despeses comunicats entre juny i novembre, ascendeixen a 140.455 dòlars, dels quals 108.955 van ser per a salaris i 31.500 per a despeses de viatge i representació. D'aquesta partida, un total de 23.332 es van dedicar a viatges a Barcelona.





Fonts del Ministeri d'Exteriors consultades per Europa Press han confirmat que la 'Delegació' ha estat clausurada, però han precisat que tant la seva seu de Washington com la de Nova York han estat assumides per Acció, la xarxa d'oficines comercials de la Generalitat, que continua el seu treball amb normalitat.





EL DELEGAT I LA SEVA NOMBRE DOS, CESSATS

En la documentació també consta que el cap de la delegació, Andrew S. Davis, va ser cessat el 28 d'octubre, un dia després del Consell de Ministres en el qual el Govern central va decidir tancar les oficines en aplicació de l'l'article 155. El ' número dos, Xavier Vila, va cessar un mes després, el 30 de novembre. Davis cobrava 131.214 dòlars a l'any, segons un document registrat al maig de 2014 i Vila 70.000.





Entre juny i octubre tots dos representants van mantenir un total de 36 reunions, totes elles amb assessors de congressistes nord-americans o personal del Comitè de Relacions Exteriors del Senat.





Davis va mantenir trobades fins a l'últim dia en què va exercir el seu càrrec: el dia 27 es va reunir amb el subdirector de gabinet del congressista Tom McArthur, Chris Griswold. L'última reunió de Vila va ser el 19 d'octubre, amb l'assistent de recerca del Comitè de Relacions Exteriors del Senat Molly Lazio.





Encara que en l'activitat de l'oficina sempre va estar inclosa la difusió d'informació sobre Catalunya, en els seus últims mesos la delegació va registrar oficialment al Departament de Justícia diversos documents destinats a defensar la posició de l'ex Govern de Carles Puigdemont a favor del referèndum i de la independència.





En concret, el 5 de setembre va remetre un informe de "respectats acadèmics" a favor del referèndum; el dia 20, la declaració institucional de Puigdemont després de l'operació policial contra els preparatius del referèndum i l'endemà passat un article del llavors president a 'The Washington Post'.





Finalment, l'oficina va registrar una còpia en anglès de la declaració que va fer Puigdemont davant del Parlament el 10 d'octubre, en què va dir assumir "el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república" per tot seguit demanar al Parlament que suspengués "els efectes de la declaració d'independència".