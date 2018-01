Toyota amplia a 600.00 vehicles la campanya de revisió als EUA pels coixins de seguretat de Takata

Toyota amplia a 600.00 vehicles la campanya de revisió





El fabricant japonès de vehicles Toyota ha anunciat que ampliarà en més de 600.000 unitats (601.300 vehicles) la campanya de revisió als Estats Units vinculada amb les fallades detectades en els coixins de seguretat del proveïdor Takata.





Segons ha informat l'empresa en un comunicat, aquesta decisió es fonamenta en la informació presentada recentment per Takata a l'Administració Nacional de Seguretat en el Trànsit per Carretera dels Estats Units (NHTSA, per les sigles en anglès).





El proveïdor japonès dels coixins de seguretat de Toyota i de diversos fabricants d'automòbils va comunicar a l'organisme nord-americà que es podria veure obligat a ampliar la campanya de revisió que està implementant en relació amb els defectes detectats en aquests components.





D'aquesta manera, Toyota va assenyalar que els vehicles afectats per aquesta nova campanya de revisió munten coixins de seguretat de Takata. L'empresa ha indicat que els coixins de seguretat del seient del conductor poden comptar amb un inflador desgastat després d'haver estat exposat a situacions prolongades d'humitat o d'altes temperatures, la qual cosa pot provocar que es fraccioni en el moment en què hagi d'actuar.





Aquesta nova crida a revisió del fabricant japonès d'automòbils afecta el Scion xB, d'entre 2008 i 2013, els Toyota Corolla, Corolla Matrix, Yaris, 4Runner i Sienna, d'entre 2008 i 2013 (en funció del model) i els Lexus IS 250/350, IS 250C / 350C, IS-F, ES 350 i GX 460, d'entre 2008 i 2013 (segons la versió).