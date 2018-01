El tribunal intern de Podem vol primàries





El tribunal intern de Podem a Catalunya ha establert que les funcions de l'equip tècnic es limiten a la campanya electoral i preveu iniciar els tràmits per a la convocatòria d'una assemblea que elegeixi els seus representants.





No hi ha data per a la renovació dels òrgans de la direcció de Podem, després que al novembre es va nomenar una gestora arran de la destitució d'Albano Dante Fachin de la secretaria general.





La comissió de garanties democràtiques es recolza en un document de la mateixa gestora en el qual es determina que les seves funcions es limiten a gestionar la passada campanya electoral ia preparar tot seguit una Assemblea Ciutadana.

L'Assemblea seria, segons el document, "l'única funció que li resta per fer a l'equip tècnic".





En Podem estan pendents també de la constitució del Parlament i el nou Govern mentre avaluen donar nous passos.





A més, a la secretaria d'Organització assenyalen respecte al tribunal intern que no valoren dictàmens, mentre que a Madrid remarquen que es tracta d'un òrgan de banda, en referència a la direcció que va liderar Fachin.





Al capdavant de la gestora se situen l'economista i també dirigent estatal Vicenç Navarro i la diputada sortint dels comuns Jéssica Albiach. Tots dos formen part també de la direcció de Catalunya en comú, el subjecte polític impulsat per Ada Colau i Xavier Domènech, en què Podem estatal es referència a Catalunya.