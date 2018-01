IU es distancia de Podemos

Garzón ultima un informe sobre IU i Podemos





El coordinador federal d'Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, presenta aquest dissabte un informe crític amb la formació de Pablo Iglesias, Podem, i està previst que exigeixi la celebració de primàries i decidir si es mantenen les confluències el 2019.





El dissabte 13 de gener es considera data clau per conèixer si les dues formacions seguiran col·laborant en el futur. Es reunirà la Coordinadora Federal d'Esquerra Unida, en la qual Garzón farà balanç, i es tractarà sobre l'últim any polític i les perspectives d'IU en vista a 2018 i a les pròximes cites electorals.





Des de la fundació de Podemos en 2014, IU ha insistit en la necessitat d'unir forces, el que va donar fruit al pacte de 2016 abans dels comicis generals, però ara la direcció d'IU es replanteja aquesta estratègia.





Segons fonts consultades, Garzón ha preparat un document per al dissabte en què parla de la situació econòmica, la relació amb Podem i els resultats electorals a Catalunya.





L'última part del text està sense tancar, pendent de converses amb els 'comuns' i ICV, però inclou un apartat sobre Podem en el qual es mostra crític amb la formació d'Esglésies.





El motiu és que part d'IU considera que els objectius pels quals van acudir en coalició amb Podemos no s'han complert i ha dubtes sobre la millor estratègia a seguir.





Sobre la taula hi ha l'exigència de la celebració de primàries per als candidats d'IU a les eleccions. Així, per exemple, mentre Iglesias aposta per Iñigo Errejón a la Comunitat de Madrid, en Esquerra Unida no descarten presentar un altre candidat i que siguin els candidats de les dues formacions que decideixin.