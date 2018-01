Un espanyol denuncia que va ser ferit en l'atemptat de Manchester i no va ser atès pel Consolat

Recurs de l'atemptat de Manchester després del concert d'Ariana Grande





Un veí de Benidorm (Alacant), Juan Luis San Nicolás Lajara, ha denunciat que va resultar ferit en l'atemptat del Manchester Arena durant el concert d'Ariana Grande el 22 de maig de 2017 i no va ser atès pel Consolat espanyol, mentre que les autoritats oficials afirmen que no tenen constància que fos present en el succés.





Segons la documentació a la qual ha tingut accés Catalunyapress, el denunciant assenyala a la Subdirecció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme que la matinada del 22 al 23 de maig hi va haver "una sèrie d'errors tècnics amb el sistema" telefònic que va fer que quan trucava al Consolat sortia un contestador.





Sobre les 10.50 del dia 23 el cònsol es va posar en contacte amb Juan Luis San Nicolás Lajara, que li va indicar que havia perdut el DNI i la targeta de dèbit, mentre que conservava el passaport.





El cònsol li va preguntar si estava ferit de gravetat i San Nicolás Lajara va exposar que tan sols tenia dolor a l'espatlla per la caiguda d'una escala al Manchester Arena.





Una vegada a Espanya, el dolor es va aguditzar, tal com relata en l'escrit: "Després de l'increment del dolor de l'espatlla i tensió psíquica es constata, en diagnòstic i diverses proves, entre elles estudis de ressonància magnètica, que existeix enfonsament del cap d'humeral i trencament del labral de l'espatlla esquerra així com un estrès aigualit amb psicosomatitzacions severes, caiguda de cabell, peces dentals, embalums a les extremitats, problemes d'uretra, orina... El qual deriva al llarg d'un mes en estrès posttraumàtic".





Sant Nicolau considera que la seva situació és de "desemparament" per part de les autoritats "per la quantitat d'errors" implicats, com ara la dificultat per comunicar-se amb el Consolat com per la manca de recomanació d'assistir automàticament a un centre hospitalari després de l'atemptat tot i que inicialment ell havia dit que no estava ferit de gravetat.





En un altre escrit a la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior, Assumptes Consulars i Migratoris, exposa que hi va haver "problemes tècnics amb el sistema d'emergències", fet que considera "inacceptable", i afegeix: "el mateix cònsol general no em va indicar que havia de denunciar el meu cas en dependències policials o donar compte a les autoritats britàniques".





Tot i això, assegura que "mai" va tenir assistència consular i a dia d'avui roman en tractament psiquiàtric i psicològic, i és que després de l'atemptat el sol·licitant assegura estar "fart, estressat i cansat" per no obtenir ajuda i orientació.





RESPOSTA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR





El Ministeri de l'Interior contesta per escrit al denunciant que segons la MET Police britànica, cos encarregat de les investigacions després de l'atemptat de Manchester, "no té cap constància que Juan Luis San Nicolás hagi estat víctima de l'atemptat".





En la mateixa resposta, el Ministeri de l'Interior especifica que "tampoc figura entre els testimonis i no té cap constància de la seva presència. Les dades facilitades són insuficients per acreditar la presència del senyor San Nicolás al concert a la sortida del qual es va produir l'atemptat, ni tampoc hi ha evidències que hagi rebut assistència mèdica com a conseqüència de les ferides que pogués presentar ".





Al Ministeri no li consta cap trucada al contestador del Consolat i les autoritats britàniques no tenen coneixement que algun ciutadà espanyol hagi estat víctima de l'atemptat ocorregut el 22 de maig.





AUDIÈNCIA NACIONAL





San Nicolás ha explicat a Catalunyapress que aquest cas que considera de "terrorisme administratiu" ja ha iniciat els tràmits perquè s'analitzi a l'Audiència Nacional. A favor seu, ressalta que en el seu telèfon té registrades les trucades que va fer al Consolat després de l'atemptat i que no van ser ateses.





El denunciant destaca també que les persones que el van atendre telefònicament al Ministeri d'Interior a Espanya, després de no aconseguir-ho amb el Consolat, si el van atendre correctament, tot i que no li van recomanar que assistís a un centre mèdic. Properament, un tribunal mèdic analitzarà la seva situació per dictaminar les possibles seqüeles i calcular, en cas de ser necessari, la indemnització que li correspon.