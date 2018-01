Deulofeu passa per la casella de sortida

Deulo té peu i mig fora del Barça





El jugador del FC Barcelona, Gerard Deulofeu, no ha aprofitat les seves oportunitats al Barça i sembla que pot tornar a sortir cedit o venut.

MÉS INFORMACIÓ Deulofeu destaca en la victòria del Barça davant el Múrcia





L'entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, va ser molt clar en roda de premsa, assegurant que "no ha aprofitat les seves oportunitats i ara les tenen altres".





En aquest sentit, segons el diari Sport, Valverde hauria aconsellat a Deulo que marxés del Barça per buscar minuts ja que, amb l'arribada de Coutinho i la tornada de Dembélé, el de Riudarenes s'ha quedat sense lloc.





A més, té molt a veure amb això la possible convocatòria del català pel Mundial de Rússia. Les informacions diuen que el segon de Lopetegui, Pablo Sanz, ha comunicat a Deulofeu que confien plenament en ell, però ha d'aconseguir minuts.





Tant d'una banda com de l'altra, la direcció sembla ser la mateixa: anar-se'n del Camp Nou.





Així, el seu representant, Ginés Carvajal, està ja negociant a Itàlia amb l'Inter de Milà i aprofitarà per passar per Nàpols, ja que allà també el volen.





El preu que el Barça demana per Deulofeu ronda els 20 milions d'euros, una ganga per com està el mercat.