Troben mort un home en una tenda de campanya prop de la depuradora de Lleida

Investiguen la mort d'un home dins d'una tenda de campanya





Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de nacionalitat polonesa de 44 anys, R.A.L., trobat mort dimarts en una tenda de campanya aixecada prop de la depuradora d'aigües residuals de Lleida, segons ha informat la policia catalana, que inicialment no ha trobat signes de violència en el cadàver.





En els últims dies, l'home havia estat en contacte amb els serveis socials de l'Ajuntament que l'atenien i feien seguiment del seu cas des de feia anys, "per ocupar de manera immediata un pis del programa Housing First, gestionat per Sant Joan de Déu a conveni amb la Paeria ", ha assegurat el consistori en un comunicat en què ha precisat que R.A.L. estava empadronat a l'alberg municipal, on havia estat allotjat fins a l'1 de gener.





En el moment de fer efectiu l'ingrés al pis, l'home no es va presentar i els educadors socials de l'Ajuntament de Lleida van intentar localitzar-lo sense èxit en el contacte que havia facilitat, segons l'Ajuntament, que assegura també que en altres ocasions aquest home havia estat portat a l'alberg pels Serveis d'Auxili Ciutadà de la Guàrdia Urbana.