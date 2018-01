L'Espanyol destitueix al conseller delegat, Ramón Robert

El ja exconseller delegat, Ramon Robert





El RCD Espanyol ha destituït el conseller delegat, Ramón Robert. Sembla que la decisió ha estat presa pel president de l'entitat, Chen Yansheng, però consensuada amb el propi Robert.





"El Consell d'Administració del RCD Espanyol de Barcelona ha decidit extingir la relació professional com a conseller i màxim executiu de l'àmbit corporatiu de Ramon Robert i Estella", indica el club en un comunicat





De moment, les informacions indiquen que el club no pretén nomenar cap substitut directe, però sí es pretén triar un nou director general corporatiu.





"El club agraeix a Ramon Robert seu esforç i dedicació professionals i li desitja el millor futur en el seu futur personal i professional", ha dit el club.





No pintava bé per a Robert, ja que des de l'agost havia perdut poder a la directiva després del nomenament d'Oscar Perarnau com a Director General Esportiu.





"Les funcions que venia desenvolupant el fins avui conseller i director general corporatiu seran assumides, atenent la seva diferent naturalesa, per la Comissió Executiva del Consell i / o pels executius membres del Comitè de Direcció de l'entitat".