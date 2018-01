Junqueras demana al Suprem el trasllat de presó i permisos per anar al Parlament

Junqueras roman a la presó d'Estremera





Els advocats del diputat electe al Parlament i líder d'ERC, Oriol Junqueras , han remès al Tribunal Suprem (TS) un escrit en el qual sol·liciten "l'autorització per al trasllat urgent" de centre penitenciari i permisos per anar al Parlament.





Segons l'escrit de la defensa, Junqueras demana "permisos de sortida o excarceració" per assistir a les sessions de constitució i d'investidura del Parlament de Catalunya en condició de diputat electe.





Els lletrats argumenten que un pres segueix mantenint els seus drets polítics com són el de votar o el de ser elegit en un procés electoral: "Un diputat electe ha de poder exercir les seves funcions polítiques essencials".





Empresonat al centre penitenciari madrileny de Estremera, Junqueras sol·licita el trasllat al centre penitenciari català de Brians I (Barcelona) per la proximitat al seu domicili o bé el trasllat a un altre centre depenent de la Generalitat proper al Parlament.





L'escrit al·lega que el seu trasllat i la seva presència en els plens es fonamenta també en "la necessitat de respectar la presumpció d'innocència i minorar les conseqüències que pogués tenir en el pres".





NACIONS UNIDES









Els seus lletrats també citen les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos, les 'Regles Nelson Mandela', que estableixen que "els reclusos tot esperant judici gaudiran de la presumpció d'innocència i hauran de ser tractats de forma conseqüent amb aquesta presumpció".





Defensen que un empresonat no està exclòs de la societat, sinó que continua formant part d'ella, i "en conseqüència la vida a la presó ha de prendre com a referència la vida en llibertat, reduint al màxim els efectes nocius de l'internament".





La seva defensa també apel·la a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans per defensar que els interns "gaudeixen de tots els drets fonamentals de la convenció excepte el dret a la llibertat.





HA DE SER PRESENCIAL









El text també esgrimeix que el reglament de la Cambra estableix que "els diputats tenen el deure assistir als debats i votacions del ple i la persona del diputat és insubstituïble", convertint el vot de Junqueras en indelegable.





Signat per l'advocat Andreu Van den Eynde, recorda que el Suprem va rebutjar la llibertat provisional per a Junqueras la setmana passada, per la qual cosa ara l'únic instrument per salvaguardar els seus drets és "l'autorització per al seu trasllat de Centre Penitenciari i els premisos d'assistència al Parlament" proper a la Cambra.





A més, esgrimeix que el trasllat de centre també beneficiaria el contacte de Junqueras amb la seva esposa i fills, i adjunta els certificats d'empadronament i convivència dels seus dos fills, de dos i cinc anys.





El ple de constitució del Parlament al que demana assistir Junqueras està fixat per al dimecres 17 de gener i el ple d'investidura encara no té la data determinada, però per llei no pot anar més enllà del divendres 2 de febrer.