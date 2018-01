La Síndica de Barcelona demana indemnitzar els afectats per l'ensorrament al cementiri de Montjuïc

La Síndica demana indemnitzar els afectats de l'ensorrament





La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha defensat aquest dimecres que l'Ajuntament hauria d'indemnitzar d'ofici els afectats per l'ensorrament d'un bloc de nínxols del cementiri de Montjuïc, ja que els va generar "danys morals" i es van veure perjudicats pel sinistre, produït el 15 de setembre i que va afectar a 144 nínxols amb 358 difunts inhumats.





"S'han vist molt perjudicades per aquesta situació", ha asseverat Vilà, que ha dit a veure les restes de familiars barrejats amb la runa del bloc els va provocar una gran preocupació, davant la qual afectats van sentir que no se'ls havia informat amb suficient diligència i transparència.





L'assessora de la Sindicatura Francesca Reyes ha sostingut que hi ha una responsabilitat patrimonial i que s'han generat danys morals als afectats, de manera que, amb independència de si hi ha hagut negligència o si ha estat fortuït, han de percebre una indemnització: "Aquestes persones estan assumint una taxa de manteniment precisament perquè això no passi".





Considera que l'Ajuntament hauria de concedir aquestes indemnitzacions d'ofici, cosa que creu que no passarà, pel que ha animat les famílies que reclamin, després del que ha assenyalat que la compensació pot no ser purament econòmica, ja que també podria plantejar-se ampliar la concessió del nínxol o no pagar-ho durant un període, ha exemplificat.





Vilà ha assegurat que la responsabilitat és de l'Ajuntament i de la pública Cementiris de Barcelona, en ser gestor del cementiri, i ha advertit que l'executiu d'Ada Colau ha de tenir una "sensibilitat especial" en aquest assumpte donats els danys morals produïts pel ensorrament del bloc, que va ser ampliat sobre una construcció anterior sense reforçar l'estructura.





Ha defensat que s'ha d'assegurar el manteniment del cementiri, per al què proposa fer un estudi econòmic sobre la taxa de conservació que paguen els titulars de nínxols que determini si aquesta s'ha destinat íntegrament a la seva finalitat i si és suficient; si no ho és, plantegen ajustar el seu preu per garantir el manteniment del cementiri, al qual Cementiris de Barcelona ha destinat 10,2 milions en deu anys.





DETECCIÓ PRÈVIA





Vilà considera que hi ha dubtes raonables sobre si les patologies i deficiències del bloc esfondrat es podrien haver detectat prèviament per assegurar l'estructura, tot i que els informes tècnics encarregats per Cementiris de Barcelona conclouen que el col·lapse del bloc no es podia preveure i va ser un sinistre fortuït.





Recomana en el seu informe revisar les edificacions construïdes i prioritzar el manteniment per evitar que es repeteixi "un succés tan desagradable", i demana ser informada del resultat de la revisió del Pla Director del cementiri de 2007, que considera que podria haver-se actualitzat abans.





Han admès que hi ha restes que difícilment es podran identificar, i han assegurat que el que es planteja és inhumar-los tots junts i fer un memorial conjunt: "Hi haurà un moment en què no podran avançar més aquestes identificacions" per motius tècnics i científics, ha assenyalat la Síndica.