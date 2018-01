Puigdemont no és la solució, és el problema

Els esdeveniments a Catalunya se succeeixen a un ritme vertiginós. Fer prediccions sobre el que passarà a curt termini és pràcticament impossible.





Aquest dimarts, per "sorpresa" renunciava a la seva acta de diputat, Carles Mundó, el qual havia adquirit protagonisme a ERC en els últims temps, després del fiasco de Marta Rovira. La seva dimissió no és casual, no. L'acord d'Puigdemont amb Marta Rovira a Brussel·les en la qual acorden la composició de la Mesa del Parlament i que és l'únic que aspira a ser invertit ha precipitat la marxa del republicà que no és partidari de tornar a ballar i no està disposat a entrar en aquest joc tan perillós. Però no només és l'únic motiu de Mundó per anar-se'n, els conflictes interns que hi ha en el si del partit de Junqueras a causa de les ambicions personals de determinats diputats per ocupar l'espai mediàtic que no pot cobrir Junqueras també està en el rerefons.





Però el dia ha estat complet en esdeveniments imprevistos. Aquest dimarts a la tarda Artur Mas, l'arquitecte del Procés, sorprenia amb la seva renúncia a la presidència del seu partit el PDeCAT. Ho feia un dia abans de complir-se el segon aniversari de l'arribada de Puigdemont a la presidència de la Generalitat després de la renúncia d'Artur Mas, per imposició de la CUP per donar suport al govern de JuntsxCatalunya. La seva elecció va ser una imposició del mateix Artur Mas. Era el seu "deixeble", i pensava que ho podia manejar al seu antull. Però ja se sap com transcorre en aquests casos: l'alumne es rebel·la contra el mestre. Ho ha fet fins a tal punt, que ha passat del PDeCAT, des del mateix minut en què va ser nominat candidat. Ha buscant un nou nom per a concórrer a les eleccions del 21D i la composició de la llista ha estat confeccionada per ell mateix, sense tenir en compte les opinions del seu partit. Acció que al seu dia no va agradar a la seva companys, però van empassar. Les diferències entre el partit i el seu grup parlamentari que - no controlarà el PDeCAT- són més que evidents. És el partit de Puigdemont i el seu grup d'independents. Actuen sense donar explicacions i amb estratègia pròpia que dissenya el seu equip.





Deia André Malraux que "La tradició no s'hereta, es conquereix"





Pugdemont, no fa cas a ningú. Per això, Mas anuncia la seva marxa i ho fa enviant, subliminarmente, un missatge al fugit a Brussel·les, encara que digui que no és així. En aquest nou "sacrifici" Mas està convidat al seu hereu a que faci el mateix, consell que no ha seguit.





Ara, amb l'acord de JuntsxCatalunya i ERC -que s'ha desdit de la seva afirmació de no elegir un president de "plasma". Es torna a la situació de partida. És com si només s'hagués produït una pausa, per tornar a la càrrega amb "la matraca" de sempre.





El sacrifici de Mas, casualment, s'ha produït uns dies abans de conèixer-se la sentència del famós Cas Palau, on poden sortir esquitxats uns quants dirigents de CDC, amics de Mas. Hi haurà tingut alguna cosa a veure la CUP altra vegada ?. Tampoc cal oblidar els problemes judicials que té pendent.





Si Puigdemont persisteix en la seva actitud, no facilita les coses en aquest panorama polític tan complicat que està vivint Catalunya. El que vol dir que no és la solució, sinó un greu problema de complicada solució. S'ha oblidat que: primer és el país, segon el partit i tercera és la persona. Prioritats que ha invertit per seguir alimentat el seu ego.