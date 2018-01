Els flascons de Ramon i la flor de tot

Avui parlarem d'un escriptor extraordinàriament efusiu i original. Em refereixo a Ramón Gómez de la Serna, nascut a Madrid l'any 1888 i que va viure a l'Argentina a partir de 1939. Va escriure moltes pàgines per subsistir, però aspirava a més. Va afirmar que la millor pàgina no es podia escriure, "perquè és la més 'tropezona', la que no surt, és la pàgina de la qual cal desistir". Tenia talent, audàcia, sentiment i imaginació de debò desbordants. Va aconseguir moments esplèndids, cada paraula anava amb la seva premeditació.





El seu objectiu era jugar amb les essències de les coses i poder consagrar; barrejava flascons amb l'afany d'un alquimista que persegueix transfiguracions. Convertits en homes de més experiència, podem dominar millor els conflictes privats i avortar el pitjor dels mons cruels i desesperats. Així, després de la lectura d'aquests escrits, "tornarem més quallats en nosaltres mateixos i amb un somriure més incrèdula". Unint consciència, intel·ligència i bondat, per suportar "l'aridesa de la vida i saber treure d'aquesta aridesa admirables recursos per a la seva ànima". De l'escepticisme cansat es llançava darrere d'un optimisme senzill. D'aquesta manera, van sortir les seves gregueries (= humorisme + metàfora): "la flor de tot, el que queda, el que viu, el que sorgeix en la descreença, l'acidesa i la corrosió, el que ho resisteix tot".





Ramón parlava de vegades en excés, però mirava les coses amb la consideració i benevolència que sempre els atorga la generositat. Va escriure una inoblidable visita personal pel Rastre, una purga ideal per a l'ànima, per aclarir-i alliberar-la. Veure més enllà de les coses, i formar amb bon cor associacions d'imatges i idees.





"Aquesta dona que ha caigut al carrer, ha caigut per una ensopegada o per una amargor?"; "Aquestes llàgrimes inútils que els malvats fan abocar als nens són les que els tornen depravats. Aquesta dona que de nena ha plorat tant, el que farà patir als homes!". La realitat personal, l'última i la primera conquesta de l'home viu en aquests joves plens de franquesa amb ells mateixos. I buscant una connexió real amb els seus lectors, els demana millorar el món: "Llegiu amb una preparació d'amor, i així tot es resoldrà o no es resoldrà en l'esperit, i només d'aquí es podrà desprendre la conclusió de si és bo o dolent, i només llavors serà encertat i magnànim vostre judici".