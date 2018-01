Neus Lloveras deixa la presidència de l'AMI i no repeteix com a alcaldable de Vilanova i la Geltrú

Neus Lloveras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez





L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, deixarà la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i no repetirà com a alcaldable del PDeCAT a les eleccions municipals de 2019.





Així ho han explicat fonts de l'entorn de Lloveras, a l'espera que l'AMI celebri aquest dijous la primera reunió ordinària de l'any de la seva executiva, on està previst que Lloveras faci formalment l'anunci.





A la convocatòria es concreta que la trobada servirà per analitzar la situació política actual i també per abordar "el present i el futur de l'entitat".