La fiscal del cas del violador de l'Eixample: "Estem davant un veritable depredador sexual"

Judici al violador de l'Eixample





La fiscal del cas del violador en sèrie que actuava a l'Eixample barceloní i que està acusat de cinc agressions sexuals el 2004, 2015 i 2016 ha assegurat aquest dimecres al judici que és un "veritable depredador sexual" i que només la seva condemna i entrada a la presó evitarà que pugui seguir violant.





En el seu informe final presentat davant la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona en l'última sessió del judici, la fiscal ha mantingut la seva petició de pena de 90 anys per a l'acusat Francisco Javier CM: 15 anys per cada agressió sexual i 15 més per tres robatoris amb intimidació i una temptativa, a més de 40 anys de llibertat vigilada.





La fiscal ha desgranat totes les proves que s'han anat acumulant contra l'acusat, ja que en les cinc agressions es van recollir mostres de semen del portal on van ocórrer les violacions oa la roba de les víctimes: van coincidir plenament amb el perfil genètic del presumpte agressor i, de fet, la de 2004 es va descobrir anys després gràcies a aquestes mostres.





A més d'aquestes proves biològiques estan els testimonis de les víctimes, que van reconèixer l'acusat en fotoprinters de càmeres de seguretat de la zona i en posteriors rodes de reconeixement, i que mantenen un relat coincident sobre el 'modus operandi'.





Assaltava les víctimes de matinada quan tornaven a casa i les violava al portal de casa amenaçant-les amb un ganivet o tornavís.





En canvi, l'acusat ha dit en la seva declaració -únicament ha volgut contestar al seu advocat, no a fiscal ni acusaciones- que només recorda dos casos dels cinc que se li atribueixen, i que els dos van ser consentits, assegurant sobre la resta que no va ser ell o que no ho recordava, i defensant que tenia eines per la seva feina d'electricista.





El relat més detallat l'ha proporcionat sobre el cas de violació més greu, en què hi va haver penetració vaginal, assegurant que va ser consentida: "Jo mai la vaig forçar, ella va voler més".





Segons ell, va abordar la dona al portal de casa el 31 de gener de 2016 perquè se li havia acabat la cocaïna i volia més diners per comprar una nova dosi, i que li va mostrar un tornavís, encara que mai l'hi va posar al coll.





En només tenir 10 euros, li va proposar no quedar-se'ls però que ella li fes una fel·lació, al que ella va consentir, i, al proposar-li ell "fer l'acte sexual", ella li va permetre penetrar-la vaginalment i va decidir després seguir amb la fel·lació, sent ell qui finalment la va apartar.





Aquest relat contrasta amb la declaració de la víctima i amb els detalls aportats en el seu informe per la fiscal, ja que ella va assegurar que el seu agressor la va abordar per darrere en el portal, la va amenaçar amb un tornavís, li va demanar diners i la va violar.





La fiscal ha ressaltat que les quatre víctimes que han declarat en el judici -una viu a Estats Units i no ha anat- tenen afectacions psicològiques causa de l'agressió -en molts casos, trastorns posttraumàtics crònics- que les han marcat de per vida, per el que demana indemnitzacions de 20.000 o 30.000 euros.





DETENCIÓ





L'acusat ha justificat que estigués seguint a una noia quan el van detenir els Mossos d'Esquadra -que li estaven vigilando- al març de 2016 perquè buscava un portal on consumir cocaïna, ja que segons la seva versió era un gran consumidor d'aquesta droga.





De fet, la seva defensa, que ha demanat la seva absolució i ha posat en dubte la cadena de custòdia de les proves d'ADN que li assenyalen en els cinc casos, ha esgrimit que, en cas de condemna, es tingui en compte l'atenuant de drogoaddicció.





"Si he estat depredador, ha estat en el consum de cocaïna", ha deixat anar en el torn d'última paraula l'acusat, que assegura que consumia des dels 18 anys -ara té 40- i que esnifava o fumava aquesta droga diàriament, si bé segons la fiscal no està acreditada la influència de les drogues i en qualsevol cas no tenia alterades les seves capacitats cognitives i volitives.





VIST PER SENTÈNCIA





Després del judici, que ha quedat aquest dimecres vist per a sentència, les acusacions han fet valoracions a la premsa i l'advocat de l'última víctima violada, Jordi Oliveres, ha titllat el relat de Francisco Javier C.M. d'inversemblant i absurd: "Que per evitar un robatori de 10 euros resulta que la noia s'ho va deixar fer tot no té cap sentit".





Una altra advocada, Lara Padilla, ha explicat que "ha estat molt contundent pel que fa a prova, hi ha molta certesa, les cinc víctimes tenen la mateix relat, ho reconeixen i hi ha ADN que mostra el mateix perfil genètic i hi ha un mateix modus operandi".





Ha puntualitzat que demanen per a l'acusat el màxim compliment de 25 anys de la pena de presó i que els beneficis penitenciaris s'apliquin a la totalitat de la pena perquè, si no, "el sofriment de les víctimes a l'anar a judici seria inútil per evitar que aquesta persona no reincideixi ".