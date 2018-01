Inés Arrimadas: "El reglament del Parlament no se'n recorda a Bèlgica menjant musclos"

Arrimadas critica la "via telemàtica".





Cs presentarà la candidatura del diputat electe José María Espejo-Saavedra per presidir el Parlament malgrat el "cop de porta dels senyors de Podem, que sempre que se'ls busca prefereixen estar al costat dels partits independentistes".





Així ho ha anunciat la líder del partit, Inés Arrimadas, després de la reunió que dimarts van mantenir al Parlament amb CatECP i en la qual els 'comuns' van rebutjar la possibilitat de donar-los suport.





Segons Arrimadas, hi havia una "porteta numèrica" perquè Cs, com a partit vencedor de les eleccions del 21 de desembre, pogués presidir el Parlament, però ha carregat contra els 'comuns' per no facilitar-ho.





"Els senyors de Podem prefereixen que es repeteixi el mateix que va passar en la legislatura anterior, amb una Taula al servei de l'independentisme i no dels catalans. Deixen el camí lliure als partits independentistes", ha retret.





Així, acusa CatECP de tancar la porta "a que torni el seny a Catalunya per no reviure la legislatura passada", i assegura que encara no han definit el nom de la segona persona del seu partit que formaria part de la Mesa, però que tenen persones preparades per assumir aquest paper.





DES DE BRUSSEL·LES MENJANT MUSCLOS





Arrimadas ha criticat l'acord de JuntsxCat i ERC per constituir el Parlament, perquè "el compliment del reglament no se'n recorda a Bèlgica menjant musclos".





"No es pot ser president de la Generalitat des de Bèlgica, fugit de la justícia i amb greus càrrecs a l'esquena, i menys fer una investidura per Skype o per holograma", ha sostingut en roda de premsa.





Segons Arrimadas, la via telemàtica denigraría encara més la imatge de la càmera: "Ja està bé de seguir amb el ridícul que proposen els independentistes, que treuen legitimitat al Parlament".





DIMISSIÓ DE ARTUR MAS





La líder del partit taronja a Catalunya també ha celebrat la decisió de l'expresident de la Generalitat Artur Mas de deixar la presidència del PDeCAT.





Així, Arrimadas ha destacant que "ja podria fer pres la decisió de fer aquest pas al costat fa molts anys, perquè els catalans s'haurien estalviat retallades sense pietat, fractura social, inestabilitat i crisi".





"Va ser l'artífex del procés independentista enlloc", segons Arrimadas, que creu que Mas abandona amb l'ombra del cas Palau a l'esquena.