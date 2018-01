Associacions de jutges veuen inviable una investidura telemàtica de Puigdemont

Puigdemont en videoconferència des de Bèlgica.





Les associacions de jutges han advertit que, des del punt de vista jurídic, és més que qüestionable una possible investidura telemàtica de l'expresident català Carles Puigdemont des del seu exili a Bèlgica.





Així, els magistrats creuen que la intenció de Puigdemont, evitant acudir a la sessió d'investidura del Parlament català, és posar-se fora de l'abast de la Justícia.





Per Ignacio González, portaveu de Jutges i jutgesses per a la Democràcia, el pacte aconseguit per JuntsxCat i ERC per a la formació de la Taula implicaria una reforma prèvia del reglament de la cambra regional.





Una modificació que, de tirar endavant, el Govern la recorreria davant el Tribunal Constitucional, quedant automàticament suspesa.





Si és així s'incorreria en una situació idèntica a la que ha estat Catalunya els últims mesos, és a dir, seguiria vigent l'aplicació l'article 155 fins que no existís un president i un govern nomenats i possessionats d'acord amb les normes legals.





Aquesta situació es podria allargar fins i tot mesos fins que el Tribunal Constitucional es pronunciés sobre el recurs del Govern contra la reforma del Reglament, previsiblement anul·lant per complet.





Un desacatament de la suspensió de l'alt tribunal implicaria la volta a un escenari d'il·legalitat contrari a la Constitució, segons exposa el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura (APM) Celso Rodríguez.





DELICTE DE PREVARICACIÓ





Per la seva banda, el portaveu de l'Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prat, ha advertit sobre les conseqüències que tindria una interpretació "injusta" del reglament de la Cambra regional.





Una decisió administrativa en aplicació del reglament de la Taula del Parlament, és susceptible de ser suspesa cautelarment en seu de la jurisdicció contenciosa administrativa.





Si s'entén que aquesta decisió té rang legal, llavors la suspensió ha de ser sol·licitada davant del Tribunal Constitucional.





En el cas que una resolució administrativa sigui dictada per la Mesa del Parlament sabent-ne la il·legalitat, pot ser constitutiva d'un delicte de prevaricació.





Entre les opcions que estudien les formacions independentistes per a la investidura de Carles Puigdemont hi ha la que aquest delegui la lectura del seu discurs en una altra persona a causa de la seva absència.





Ell no seria l'únic, ja que els exconsellers Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret, són també diputats electes que es troben amb ell a Bèlgica.





Els magistrats consideren que no és el mateix absentar-se en la sessió per estar fugit que per estar a la presó, com passa amb els diputats electes Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez, exlíder d'ANC.





En el cas d'aquests últims poden demanar un permís al magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa del 'Procés', Pablo Llarena, per poder ser present a la mateixa i no seria estrany que es concedís.