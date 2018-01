Exposicions i moltes hores de música per celebrar els 75 anys de la Sala Apolo

La Sala Apolo 75 anys enrere.





La Sala Apolo de Barcelona celebrarà els seus 75 anys d'història -des de la seva obertura com a sala de ball al juny de 1943-, amb quatre exposicions, un llibre i moltes hores de música.





El programador de la sala, Albert Guijarro, ha reivindicat que des del seu naixement, la sala sempre s'ha dedicat al mateix: "No és un cinema ni un teatre reconvertit".





La campanya d'aniversari, batejada com 'Tot canvia, res canvia', ha tingut col·laboradors propers a la sala "als que no ha estat necessari explicar què és Apol·lo", i aquesta celebració començarà amb la publicació al maig d'un assaig a càrrec de la historiadora Eva Espinet.





Aquest assaig recorrerà el patrimoni històric de la sala i amb la participació d'unes 80 persones del món de la cultura i la música i publicat amb el segell Comanegra, el llibre també comptarà amb la veu dels veïns i els clients.





L'efemèride inclourà la realització d'un documental a càrrec de Marc Crehuet, que potser s'estreni a l'octubre en el marc del festival de documentals musicals In-edit.





Durant aquest 2018 s'organitzaran quatre exposicions: una sobre l'escenari i els artistes amb imatges de fotògrafs especialitzats i mitjans de la ciutat que han cobert l'activitat de la sala, i una altra exposició destinada al cartellisme de la sala i els flyers.





MOLTA MÚSICA





La sala no deixarà passar la celebració de concerts per aquesta efemèride, amb un cartell que revelarà més endavant, amb una nit d'electrònica i jornades més hedonistes com la festa 'Xurros i Xocolata'.





Acollirà també un cicle de conferències sobre el passat i el present de l'oci, amb temes com el paper de la dona, la cultura de clubs, i la llibertat d'expressió fins i tot en època democràtica.





Maig serà el mes per a un gran concert, amb una marató de 12 del migdia a les 00 amb el més representatiu de l'escena barcelonina, amb més d'una vintena de bandes.





Apol·lo també serà a la festa del Poble-sec, tindrà un escenari al BAM, un cicle de cinema a la Filmoteca sobre la cultura de club programat per Joan Pons, i al desembre clausurarà amb un "important grup internacional".





"Apol·lo està més viu que mai", ha dit Guijarro, que ha destacat els nous canvis, com la Sala 2, i el futur Espai 3, així com un nou parquet de fusta a la sala principal per cremar pista.





Ha definit la sala com molt "barcelonina, molt social i molt compromesa amb el barri", amb més de 7.700 concerts en aquests 75 anys, acollint 11.000 grups, i sent pioner a introduir les sessions Dj a la ciutat, amb més de 5.500 Dj convidats.





Ha destacat que les instal·lacions tenien un tennis i un frontó, han acollit boxa i un celler per als artistes de cabaret, i també han estat la seu de l'Orquestra Apolo durant 50 anys; a més d'haver celebrat el Festival Sónar i engendrar al Festival Primavera Sound.





El negoci va arrencar en 1935 a mans de l'empresari José Vallés Rovira, que va veure a la zona un "lloc meravellós" per a l'oci barceloní, donant lloc a un parc d'atraccions a cobert, que en els anys 40 va derivar en sala de ball.





Ha documentat com marines de la sisena flota americana van portar la seva música: "El rock i el jazz més calent", ha detallat, motivant la presència de ballarines a la pista, molt abans d'albergar la Gauche Divine, i esdevenir un lloc de trobada veïnal del barri del Raval.