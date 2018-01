Adif reprèn les obres de la Sagrera després de tres anys

Les obres de la Sagrera abans de reprendre.





Adif Alta Velocitat ha reiniciat aquest dimecres les obres del projecte d'estructura de la futura estació de la Sagrera de Barcelona, una vegada completada la tramitació administrativa i autoritzada la continuïtat provisional dels treballs per part del ministre de Foment, Íñigo de la Serna.





Adif ha recordat que el 20 de juny es van iniciar les obres del collector de la Rambla Prim, imprescindible per seguir amb les obres d'estructura i accessos de la futura estació.





Ambdues actuacions arriben després dels compromisos adquirits a l'abril per De la Serna, després de reunir-se amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb l'objectiu de reiniciar els treballs.





En els últims mesos, la comissió tècnica integrada per Adif, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat ha treballat en la redefinició del projecte de llosa inferior de l'estació per fer possible la continuació de les obres.





Així ho ha confirmat tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la tinent d'alcalde Janet Sanz.





Colau ha expressat que després de "molt insistir" i de "promeses incomplertes per diversos ministres" avui s'han reprès les obres de l'estació de la Sagrera.









També la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha confirmat que les obres s'ha reprès, i ha manifestat que tot i que és una bona notícia, espera que no es produeixin més retards en la finalització de les obres.









DUES FASES









Les obres del projecte d'estructura consten de dues fases principals, la primera consistent en la posada en servei dels corredors ferroviaris de rodalies de les línies Barcelona-Mataró i Barcelona-Granollers-Sant Celoni per l'interior de la futura estació.





La segona fase principal servirà per a la posada en servei del corredor d'alta velocitat, també per l'interior de la futura infraestructura.





En aquestes dues fases, el projecte contempla l'execució de la llosa inferior, la reubicació de les línies ferroviàries d'ample convencional existents sobre la llosa, l'execució de forjats per a aparcaments, vestíbuls i ressituar la línia d'Alta Velocitat, així com l'execució de la coberta de l'estació.





La futura estació de la Sagrera tindrà una longitud de 550 metres i una amplària de 80 metres per al nivell de rodalies -amb capacitat per a vuit vies i quatre andanes- i de 130 metres pel de alta velocitat, que podran albergar fins a deu vies i cinc andanes.





La seva superfície aconseguirà els 259.000 metres quadrats i, a més, s'executarà una fonamentació per 180.000 metres quadrats d'edificis destinats a ús terciari.