NH rebutja per unanimitat l'oferta de fusió de Barceló

NH considera que els termes de l'oferta són "inadequats".





NH Hotels ha decidit desestimar per "unanimitat" l'oferta de fusió plantejada per Barceló Hotel Group per fusionar els seus negocis, a l'considera que els termes de la mateixa són "inadequats i no reflecteixen en cap manera el valor real" de la companyia.





Així ho ha decidit el consell d'administració de NH, en reunió extraordinària, després d'avaluar en profunditat l'oferta del grup mallorquí, segons ha comunicat l'hotelera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.





"L'equació de bescanvi no reflecteix la valoració relativa de les dues companyies (menys encara amb un perímetre ajustat al negoci rellevant del Grup Barceló), ni tampoc ofereix una prevaler de control real sobre la valoració de mercat de NH, ni té en compte el seu potencial de revalorització de forma independent ", argumenta en la seva nota.





No obstant això, el consell d'NH ha insistit que el seu rebuig unànime a l'operació "no condiciona ni impedeix l'anàlisi d'altres futures oportunitats estratègiques, que seran avaluades en funció del valor real" i en condicions de generar valor als accionistes en el marc de les tendències de consolidació imperants en el sector.





La família Barceló oferia en la seva oferta 7,08 euros per cada acció de NH Hotels, fet que suposa valorar la cotitzada en 2.480 milions d'euros.





Els títols de NH es van anotar avui al tancament un 1,83% i van tancar la jornada borsària a 6,11 euros.