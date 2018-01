La revista 'Butxaca' tanca després de 18 anys divulgant la vida cultural barcelonina

La revista cultural tanca després de 18 anys.





La revista 'Butxaca', que oferia una agenda de l'activitat cultural barcelonina, ha anunciat el seu tancament després de més de 18 anys pel "futur incert que amenaça a tots els editors de tots els mitjans de comunicació, ja siguin petits o grans".





En un comunicat penjat a la seva web , ha afirmat que la revista ha preferit deixar-lo en el seu millor moment amb més nombre de pàgines en la seva edició paper i major nombre d'anunciants, "amb bon regust de boca, abans de precipitar davant un possible final agònic ".









La revista s'acomiada després de gairebé dues dècades d'activitat, dedicades "amb passió" a la divulgació de la vida cultural de Barcelona. Així expliquen que encara que l'edició en paper no va deixar de créixer any rere any, ha arribat el moment de tancar.





El primer motiu que argumenten és pel "futur incert" que amenaça als editors dels mitjans de comunicació pel poder de les plataformes digitals, amb Google i Facebook al capdavant que, sostenen, "perjudiquen especialment als mitjans de proximitat i especialitzats ".





La segona raó en la qual es justifica el tancament és el "cansament" acumulat "per veure la" precarietat "amb a la qual sembla condemnat el sector cultural.