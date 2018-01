Mas i Montilla advoquen per un Govern estable i rebutgen repetir eleccions

Montilla col·loca la medalla a Mas el 2010.





Els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla han demanat seny als partits per poder formar un nou Govern i no repetir les eleccions.





Ho han dit en una entrevista simultània d' 'El Punt Avui', en què coincideixen en la dificultat que Carles Puigdemont pugui liderar el Govern des de Bèlgica.





Mas assenyala que Puigdemont és el candidat natural a la Presidència però admet que si torna serà detingut o empresonat: "És una decisió personal que ha de prendre ell. Jo vaig donar un pas al costat i li vaig proposar a ell de president".





Sobre la possibilitat d'investir Puigdemont telemàticament, Montilla defensa que el procediment s'ha de fer respectant el reglament del Parlament, que no preveu aquesta possibilitat, i avisa que no es pot presidir Catalunya des de Bèlgica.





El socialista també alerta del risc d'allargar la incertesa i la inseguretat perquè, segons explica, els no independentistes s'oposaran a una investidura telemàtica i hi haurà intervenció dels tribunals.





"Espero que hi hagi seny. El país necessita un Govern com més aviat millor que pugui governar amb normalitat", ha expressat Montilla.





PRESÓ PREVENTIVA EXTREMA I INNECESSÀRIA





Montilla ha qualificat d'extrema i innecessària la presó preventiva dels sobiranistes empresonats, si bé apunta que s'han comès delictes "amb coneixement" de causa i que s'ha de respondre per ells, encara que no considera que hi hagi delicte de rebel·lió.





En canvi, sí que preveu un possible delicte de sedició en les protestes davant la seu de la Conselleria d'Economia perquè buscaven "impedir o dificultar l'actuació judicial".





També veu un error confondre que hi hagi una majoria de jutges conservadors amb que no hi hagi independència judicial, i avisa els independentistes que "difícilment es pot negociar amb el Govern espanyol" els empresonaments per causes sobiranistes.





Mas coincideix que la presó preventiva és injusta però, a diferència de Montilla, defensa que no s'han comès delictes perquè la declaració d'independència no té categoria legal.





A més, reclama que el procés sobiranista requereix d'una resposta política i no judicial, i lamenta que el Govern central hagi "endossat als tribunals" la situació catalana, cosa que qualifica com a estratègia típica del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.