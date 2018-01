Miquel Roca veu marge per canviar el model territorial sense necessitat de reformar la Constitució

Miquel Roca al Congrés.





Miquel Roca, el ponent dels nacionalistes catalans en la redacció de la Constitució de 1978, ha assegurat al Congrés que la Carta Magna ofereix "molt marge" per acordar canvis "transcendentals" en el model territorial del país sense necessitat de reformar-la.





"La Constitució ens dóna molt marge encara per a, sense necessitat de reforma, emprendre canvis significatius en l'organització territorial de l'Estat", ha expressat Roca.





Això sí, dins dels seus límits: "La Constitució ha de respectar en la seva integritat, no hi ha vies al marge d'ella", ha remarcat.





L'advocat ha comparegut a la comissió territorial del Congrés que analitza el desenvolupament de l'Estat autonòmic, en una sessió en què també ho han fet altres dos 'pares' de la Constitució, José Pedro Pérez-Llorca i Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón.





Els tres han coincidit en aquesta mateixa idea que cal avançar en l'Estat autonòmic sense canviar la lletra de la Carta Magna.





FINANÇAMENT AUTONÒMIC





L'exportaveu de CiU ha dit que és "evident" que el model territorial pot ser millorat, però no és necessari per a això reformar la Constitució sinó assumptes importants com el finançament autonòmic i la funció del Senat, així com canviar "petites coses" que poden tenir grans efectes.





El problema del model territorial, ha sentenciat, no és competencial, de qui fa què, sinó que té altres components. "Podríem operar en el terreny dels gestos, els accents, la proximitat, dels reconeixements i de les sensibilitats", ha dit.





EL SENAT ES VA DISSENYAR MAL PER LA PRISA





Pel que fa al Senat, ha assenyalat que potser va ser la principal "equivocació" de la Constitució del 78, per falta d'experiència i per certa "pressa" en acabar els treballs, ha admès.





Ha apostat per una càmera en la qual es trobin les comunitats autònomes, discuteixin i prenguin decisions.





DEFENSA DE LA SINGULARITAT





El jurista ha defensat l'existència de singularitats i que aquestes siguin respectades en la Constitució, perquè segons la seva opinió és una cosa consubstancial a la democràcia.





Ha afegit que això no és defensar privilegis, sinó precisament perseguir la igualtat mitjançant el respecte a les diferències.





"Singularitat i igualtat són les dues cares de la moneda democràtica", ha dit Roca, per insistir en la importància dels gestos.





Roca ha dit també que vol creure que és possible el pacte i l'acord per resoldre el problema català, encara que sempre dins dels marges de la Constitució perquè fora d'ella, ha recalcat, l'únic camí que cal és intentar reformar-la.





I ha defensat la lleialtat al text constitucional en la seva totalitat. "La Constitució ens diu que tot és opinable, que tot podem canviar-lo, però ens assenyala unes vies. Això és la lleialtat", ha insistit.