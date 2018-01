Forn, Sànchez i Cuixart declaren per primera vegada davant el Suprem

Cuixart i Sànchez a la seva arribada a l'Audiència Nacional el passat octubre.





L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, i els líders de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart declararan avui davant del Tribunal Suprem per primera vegada.





L'instructor Pablo Llarena escoltarà els tres acusats per rebel·lió, donar la seva versió sobre el 'Procés' que va concloure amb la Declaració Unilateral d'Independència.





Els tres es troben en presó preventiva i van demanar expressament declarar davant el magistrat ja que en anteriors compareixences judicials o bé s'han negat a contestar o ho han fet únicament per expressar les seves intencions futures de cara a conjurar la seva permanència a la presó.





Tant Forn com Sànchez i Cuixart ja van estar el passat 1 de desembre davant Llarena, si bé no van ser interrogats sobre els fets perquè la seva compareixença es dirigia a determinar la modificació o no de la mesura de presó que pesava sobre ells per ordre de l'Audiència Nacional .





En aquesta ocasió van demanar ser excarcerats prometent respecte al marc constitucional i acceptant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Segons les seves pròpies defenses, ni Forn, ni Sànchez, ni Cuixart van esmentar de forma expressa davant del jutge la seva renúncia a les vies unilaterals.





Però van assenyalar en termes generals que de resultar elegits en les eleccions del passat 21 de desembre -Forn i Sànchez; Cuixart no va ser candidat-, actuarien "dins dels marges constitucionals i dins de la legalitat vigent".





PETICIÓ D'EXCARCERACIÓ





De cara a la compareixença de demà, les defenses dels investigats han anunciat que en aquesta ocasió els seus patrocinats si volen explicar-se sobre la seva participació en els fets que estan sent investigats com a possibles delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.





Els advocats aprofitaran la seva presència a l'alt tribunal per demanar de nou l'excarceració dels seus clients, tot i que fonts de la defensa han assenyalat que encara no han determinat si aquesta petició es realitzarà mitjançant la presentació d'escrit o 'in voce' al terme de les declaracions.





En tot cas, el jutge no ha de resoldre sobre aquesta qüestió aquest dijous, podent deixar l'assumpte per als pròxims dies.





ACOMPANYATS PER ERC





D'altra banda una delegació d'ERC es concentrarà davant les portes del Tribunal Suprem per donar suport als investigats.





Estarà formada per diputats al Congrés encapçalats per Joan Tardà, Ester Capella, Teresa Jordà, Jordi Salvador, Joan Capdevila, Xavier Eritja i Joan Olòriz.





També pels senadors republicans Mirella Cortés, juntament amb Bernat Picornell, Quim Ayats, Laura Castel, Josep rufa, Elisenda Pérez i Anna Azamar, han informat fonts del partit.





A Forn, a la presó des del passat 2 de novembre, se li imputen rebel·lió, malversació de fons públics i sedició.





Als als líders de les associacions independentistes, que compleixen la presó des del 16 d'octubre, únicament se'ls acusa d'aquest últim delicte.





La possibilitat que les seves noves manifestacions davant del jutge puguin comportar la seva sortida de la presó sembla però escassa després de conèixer el contingut de l'acte pel qual divendres passat la Sala penal va rebutjar el recurs d'apel·lació que havia presentat Oriol Junqueras.





Forn, Junqueras, Sànchez i Cuixart són els únics quatre investigats en aquesta causa que continuen en presó preventiva, ja que Llarena sí va accedir a acordar la llibertat sota fiança de 100.000 euros per a set exconsellers.





El magistrat de l'alt tribunal ja havia deixat anteriorment en llibertat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ia la resta d'exmembres de la Taula també investigats en aquest procediment.