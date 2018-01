Tres diputats d'ERC han rebutjat presidir la Mesa del Parlament

Forcadell ha seguit els consells dels seus advocats.





Puigdemont ha ofert als republicans, la presidència del Parlament a canvi del seu suport a la sessió d'investidura. Una oferta que ha provocat 3 espantades dins les seves files.





La primera persona que va rebutjar la presidència de la Cambra autonòmica va ser, Carme Forcadell i això que es prefilaba com la favorita per repetir en el lloc, però "ella tenia clar que no podia ser reelegida" perquè el seu advocat li va recomanar no tornar a estar al capdavant del Parlament, ja que la seva situació processal, i els càrrecs que se l'imputen, ho desaconsellaven.





El segon candidat va ser Carles Mundó que semblava la persona idònia, després d'haver aconseguit la llibertat condicional i després haver-se mantingut fins a l'últim dia al Govern abans de l'aplicació del 155 però Mundó va decidir renunciar a la seva acta de diputat i apartar-se de la primera línia política.





El següent a la llista és el diputat republicà Roger Torrent, però, des d'ERC descarten aquesta possibilitat perquè Torrent vol convertir-se en el portaveu dels republicans al Parlament.





Des d'ERC denuncien les pressions que reben de l'PDeCAT "vol que siguem nosaltres els que presidamos al Parlament i que aprovem la investidura telemàtica de Puigdemont. D'aquesta manera ells quedarien impunes i els altres assumiríem les conseqüències ".