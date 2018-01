Senadors dels EUA acusen Putin de dirigir una "campanya de desinformació" a Catalunya

Vladímir Putin, president de Rússia.





Els senadors nord-americans del Partit Demòcrata han acusat el Govern de Rússia, presidit per Vladimir Putin, d'haver dirigit "una campanya de desinformació" a Catalunya amb l'objectiu d'influir en el resultat del referèndum d'independència celebrat l'1 d'octubre i "debilitar un important estat de la UE "com Espanya.





Segons un informe elaborat pels senadors demòcrates del Comitè de Relacions Exteriors del Senat nord-americà, el Kremlin buscava en el referèndum català debilitar Espanya de la mateixa manera que "ha afavorit moviments secessionistes" com el d'Escòcia el 2014, quan es va celebrar un referèndum d' independència del Regne Unit.





Segons l'informe dels senadors del Partit Demòcrata, el referèndum convocat pel Govern català de Carles Puigdemont venia "impulsat" per "assumptes polítics, culturals i econòmics interns", però "li va presentar a Moscou" una "oportunitat" perquè empreses russes "ocupessin el buit" que deixarien a Catalunya i Espanya altres companyies fugint de la "inestabilitat", cosa que afirmen citant "analistes d'intel·ligència espanyols".





De la mateixa manera, el Govern de Putin trobaria en una Catalunya independent, segons l'informe, "una possible base des de la qual penetrar en altres parts d'Europa, on les seves activitats comercials estan restringides per sancions imposades pels Estats Units i la Unió Europea".





"Espanya és un objectiu creixent de la influència maligna del Kremlin", proclamen els senadors demòcrates al document, que analitza la influència de Rússia a diversos països europeus, i que assenyala a "agències de notícies gestionades pel Kremlin com RT o Sputnik, ajudats de bots i comptes falsos a les xarxes socials "com a responsables d '" una significativa campanya de desinformació "en la vigília del referèndum català i durant l'1 d'octubre.





A més, l'informe deixa anar que organitzacions criminals russes vinculades al Kremlin han intentat des de fa anys influir i buscar el favor de polítics catalans, i cita el cas de Xavier Crespo, exdiputat de CiU que va ser condemnat el 2015 per acceptar regals del mafiós Andrei Petrov a canvi d'afavorir els interessos urbanístics del capo quan era alcalde de la localitat de Lloret de Mar (Girona).