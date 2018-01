El PNB, sobre si donarà suport als pressupostos: "No es pot contemplar ara per ara ni com a mera hipòtesi"

Problemes en el Govern espanyol per aprovar els PGE





El portaveu del PNB al Parlament basc i president de la formació a Guipúscoa, Joseba Egibar, ha assegurat que el suport del PNB als Pressupostos Generals de l'Estat "no es pot contemplar, ara per ara, ni com a mera hipòtesi".





En una entrevista a Onda Basca, ha censurat al Partit Popular que "desestabilitzi" Catalunya a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i, al mateix temps, "sol·liciti els cinc vots" del Partit Nacionalista Basc al Congrés per "estabilitzar la seva posició a Espanya ".





"És absolutament demencial el que està passant", ha criticat.





"Primer que es vegi acompanyat amb els del 155", ha apuntat Joseba Egibar, que ha assegurat que, amb el PNB, "en aquestes condicions, ara per ara, no pot contemplar ni com a mera hipòtesi" el suport als pressupostos.