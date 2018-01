Els lletrats del Parlament aborden la investidura de Puigdemont

Polèmica sobre la investidura telemàtica





Els lletrats del Parlament es van reunir aquest dimarts per abordar si és possible investir Carles Puigdemont malgrat que es trobi a Bèlgica.





Els lletrats s'inclinen per defensar que la investidura d'un candidat ha de ser presencial i no es pot dur a terme a través d'altres mecanismes com la via telemàtica. Fonts consultades assenyalen que la reunió va servir sobretot per deliberar, perquè no hi ha cap informe sobre la taula perquè cap partit l'ha sol·licitat.





Partits com ERC i el PP s'han mostrat partidaris que els lletrats es pronunciïn sobre la qüestió , però per ara cap grup polític ho ha materialitzat en una petició d'informe formal.





El ple de constitució del Parlament es realitzarà el Dimecres 17 de gener i, després de constituir-se la Mesa de la Cambra -l'òrgan rector-, serà el moment que els grups decideixin si demanen o no aquesta documentació.





JUNTSXCAT DEMANA PRUDÈNCIA





El conseller cessat i candidat de JuntsxCat Jordi Turull ha demanat aquest dijous prudència abans de sentenciar que la investidura ha de ser presencial si o si i ha recordat el que va passar amb la recent reforma del reglament del Parlament.





"Una de les coses que van passar mentre era a la presó és que el Tribunal Constitucional va validar la reforma del reglament que els lletrats havien qüestionat i l'oposició deia que era il·legal", ha exposat.





Turull ha avisat que aquest és un missatge per a "aquells que sense ser jutges sentencien sobre com s'ha d'interpretar" el reglament de la Cambra.





ALBERT RIVERA





El president de Cs, Albert Rivera, ha vaticinat aquest dijous que l'informe que elaborin els lletrats del Parlament sobre la investidura del president de la Generalitat dirà que el debat del candidat ha de realitzar-se de manera presencial, i no podrà fer-se ni per Skype, ni per escrit, ni a través d'una altra persona.





"Va vaticinar que els lletrats i en general el món jurídic dirà 'no' a aquesta investidura", ha manifestat en una entrevista a Antena 3, preguntat per la possibilitat que l'expresident català i candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, sigui investit estant a Brussel·les i sense anar al Parlament.





"Em consta que els informes jurídics van a anar en aquest sentit", ha dit, rebutjant de ple un debat d'investidura de Puigdemont, qui es va traslladar a Brussel·les després que la Cambra catalana aprovés la declaració unilateral d'independència.





Segons el parer de Rivera, aquesta sessió "telemàtica" d'investidura d'un candidat no es produirà: "No cal ser ni Sherlock Holmes ni Perry Mason per llegir el reglament del Parlament, i diu que ha d'estar present", ha afegit .