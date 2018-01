Kazuyoshi Miura, el futbolista de 50 anys

Kazuyoshi Miura





El davanter japonès, Kazuyoshi Miura, acaba de renovar un any més el seu contracte com a futbolista en actiu del Yokohama FC a falta d'un mes per complir ni més ni menys que 51 anys.





La signatura permetrà a Miura disputar la seva trentatresena temporada com a líder, ja carismàtic, del futbol japonès.





"King Kazu", com se l'anomena, ha afirmat, a més, que l'extensió de contracte s'ha dut a terme sense problemes i està convençut que pot seguir donant el millor de si mateix.





La llegenda viva del futbol japonès va arribar al Yokohama el 2005. Sembla molt de temps, però ençà Miura ja tenia 37 anys, edat en què la majoria de futbolistes professionals ja estan retirats.





Això no obstant, no ha aconseguit encara igualar el Guinness del mitja-punta uruguaià Robert Carmona, que als seus 55 anys milita al club italià Audax Orione.