Practiquen amb èxit una ablació rara a l'Hospital Quirónsalud

L'equip de cardiologia de l'Hospital Quirónsalud ha dut a terme amb èxit recentment una ablació septal percutània. Es tracta de la primera vegada que una operació d'aquest tipus es practica fora de la sanitat pública.





L'operació, que ha resultat un èxit, està indicada per a aquells pacients que pateixen una hipertròfia septal obstructiva i no responen adequadament als tractaments mèdics.





La intervenció consisteix a provocar un petit infart de forma controlada que ajudi a reduir el gruix del múscul que provoca l'obstrucció, emprant una cirurgia mínimament invasiva.





"En el cas del pacient que hem tractat a l'Hospital Quirónsalud, les alternatives mèdiques li produïen braquicàrdies i fortes cefalees que li limitaven la qualitat de vida. Com que no patia cap alteració de les vàlvules, un miectomia quirúrgica -una operació a cor obert i circulació extracorpórea- es va deixar com a segona opció. es va optar per aquesta altra tècnica de l'ablació septal percutània", comenta el doctor Jaume Riba, cardiòleg del centre i que va fer el seguiment del pacient.





Aquesta tècnica consisteix a provocar un infart controlat en el pacient per així reduir el gruix del múscul hipertrofiat que causa els problemes. En el cas del pacient operat a l'Hospital Quirónsalud, aquests consistien bàsicament en ofecs o dispnees que li impossibilitaven ja no només la pràctica esportiva a la qual estava habituat, sinó fins i tot la realització de petits esforços i la seva activitat professional durant l'últim any.





El doctor Bruno García, hemodinamista, va ser l'encarregat de practicar la intervenció, assistit per la doctora Laura Galián, experta en imatge i l'encarregada d'efectuar l'ecocardiografia transtoràcica amb la qual es va delinear el territori de cada un dels rams septals del cor del pacient. Tots dos pertanyen a l'equip de cardiologia liderat per la doctora Pilar Tornos de l'Hospital Quirónsalud.





TÈCNICA COMPLEXA





Es tracta d'una tècnica complexa que requereix de la intervenció d'un equip multidisciplinari molt ben coordinat que pugui dur a terme un seguiment detallat del pacient per poder reaccionar en cas de qualsevol imprevist com és la pèrdua del ritme elèctric del cor, que pot succeir en un 10% de les intervencions.





En un primer moment, l'equip ha de fer simultàniament un cateterisme i una ecografia, per d'aquesta manera detectar la zona del múscul del cor que és excessivament gruixuda i provoca l'obstrucció de la sang a la sortida del ventricle.





"Un cop detectat, hem de buscar la branca septal de la coronària que irriga aquesta zona, obstruir-i alcoholizar-la. D'aquesta manera es maten les cèl·lules d'aquesta porció de múscul cardíac i es produeix un infart controlat", explicava el doctor Bruno García.





L'objectiu últim que es persegueix és provocar una cicatriu que redueix el gruix del múscul septal, de manera que s'augmenta el cabal perquè hi ha una millor sortida de sang i desapareixen els símptomes negatius associats a la hipertròfia.





"Transcorreguts entre tres i sis mesos s'ha de comprovar que la cicatrització s'ha estabilitzat i es manté l'ample necessari, com és el cas del pacient que hem tractat a l'Hospital Quirónsalud, que presenta una evolució molt favorable", afegeix el doctor García.