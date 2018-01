El CAC demana prohibir els anuncis de joc i apostes durant l'horari protegit

Demanen evitar informació d'apostes en horari infantil





El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha reclamat la prohibició d'emetre publicitat de jocs d'atzar i apostes durant la franja d'horari protegit, que va de les 6 a les 22 hores, ha informat l'organisme regulador aquest dijous en un comunicat.





També ha demanat eliminar la presència de personatges famosos en aquestes comunicacions comercials i ha considerat que s'ha de limitar l'accés dels menors a les aplicacions de joc escrit i no permetre bons o bonificacions que incentivin el joc.





Són algunes de les consideracions aprovades per unanimitat en el Ple del CAC en resposta a la sol·licitud efectuada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el projecte de reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable.





L'acord del CAC suposa un reforç de les restriccions que preveu el Govern central per a les comunicacions comercials sobre joc perquè considera que "la protecció dels menors no queda prou garantida".





El projecte de reial decret proposa en el seu redactat actual la prohibició entre les 8 i 9 hores i les 17 i 20 hores, mentre que el CAC demana establir-la en tot l'horari protegit, des de les 6 a les 22 hores.





El CAC ha considerat que ateses les repercussions que poden tenir sobre els menors, els joves i les persones vulnerables, cal tenir una especial atenció a aquests col·lectius "per la consideració del joc patològic com a trastorn addictiu i la seva incidència en l'àmbit de la salut pública".





L'ens regulador ha considerat que són les comunicacions comercials durant retransmissions esportives en directe o de naturalesa competitiva les que "més risc i addicció generen, especialment entre els menors".





CREIXEMENT DEL JOC ONLINE





Segons el CAC, les dades indiquen un creixement molt important del joc en línia i un augment en paral·lel de les ludopaties derivades d'aquest fenomen, que requereixen menys temps per agreujar-se: si en el joc presencial són necessaris entre 7 i 10 anys per desenvolupar una ludopatia, en el joc per Internet es necessita entre un i dos anys.





Un informe del CAC ha apuntat que els anuncis de joc en línia va copar el 45% de la publicitat d'una retransmissió esportiva de ràdio i el 20% de la publicitat d'un partit de futbol.





Pel que fa a la presència de famosos, el projecte de reial decret admetia la possibilitat que aquests fossin els protagonistes de pronunciar el missatge de 'Juga amb responsabilitat', però per al CAC aquesta opció podria "confondre" les campanyes de prevenció amb les comunicacions comercials.





El CAC també ha considerat que la narració de la comunicació comercial no ha de ser realitzada per les mateixes persones que porten a terme la retransmissió de l'esdeveniment perquè també pot provocar "confusió".





El projecte de Reial decret preveu la possibilitat que els operadors de joc ofereixin en les seves plataformes aplicacions de joc gratuït com a element promocional, i el CAC considera que tendia que "recollir expressament" la prohibició d'accés a menors.