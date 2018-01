La Volta a Catalunya estrena una prova femenina

Entrada a meta





L'organització de la Volta a Catalunya ha anunciat aquest dimecres que tindrà una prova femenina en l'últim dia de competició de la ronda masculina, el pròxim 25 de març, en el circuit de Montjuïc amb la intenció de donar un impuls al ciclisme femení i amb l'objectiu de consolidar la cita amb el pas dels anys.





La 98ª edició de la Volta a Catalunya tindrà com novetat aquesta prova femenina paral·lela que es farà al mateix circuit clàssic de Montjuïc per on el 25 de març, durant l'etapa amb inici i final a Barcelona, es disputarà l'última jornada de la ronda catalana i es decidirà el campió.





El projecte, encara en fase inicial, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona i té com a referents les proves femenines del Tour de França, 'La Course' amb quatre edicions disputades, o de la Volta, amb la 'Madrid Challenge'.





En les pròximes setmanes es desvetllarà més informació sobre la prova, els equips i les primeres participants que prendran part en la mateixa, malgrat que ja està confirmat que es disputarà realitzant diverses voltes pel circuit de Montjuïc inclosa la pujada per la Font del Gat.





"Volem apostar per l'esport femení i amb aquesta nova prova els equips femenins tindran un nou repte important on destacar dins de la Volta Ciclista a Catalunya. Esperem veure un bon espectacle en aquesta primera edició i que creixi amb el pas dels anys", ha assegurat el director general de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.