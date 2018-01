Diana Quer va morir estrangulada, segons l'autòpsia

No s'ha pogut confirmar encara la hipòtesi de l'agressió sexual.





L'informe preliminar de l'autòpsia que el jutjat de Ribeira que instrueix el cas sobre la desaparició i mort de Diana Quer va enviar aquest dimecres 10 de gener a les parts conclou que la jove va morir estrangulada.

Segons les filtracions d'aquest informe de les que es fan ressò distitnos mitjans, queda descartat definitivament la versió de l'atropellament, que segueix sostenint l'autor confés de la mort de la jove. José Enrique Abuín Gey, conegut com 'el Xiclet', ha reiterat la seva versió dilluns a la reunió que va mantenir amb el seu lletrat a la presó, on va mantenir que no hi va haver agressió sexual.

Aquest extrem, però, no ha pogut ser confirmat en l'informe previ de l'autòpsia. El jutge instructor, en l'acte de reobertura del cas i pel que va enviar al Xiclet a presó provisional, sí que apunta indiciàriament a l'agressió sexual.

Queden encara pendents proves forenses amb les mostres extretes del cos de Diana per ...









Segueix llegint aquesta notícia a galiciapress.es