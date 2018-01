Podemos nega el "desgast preocupant" que diu IU, però reconeix viure un "moment complex" per Catalunya

Polèmica entre Podem i IU





La portaveu adjunta de Podemos al Congrés, Ione Belarra, ha negat aquest dijous que la seva formació estigui patint un "desgast preocupant", tal com ha advertit el líder d'IU, Alberto Garzón.





Això sí, ha reconegut que "sempre hi ha alts i baixos en el procés de construcció del canvi" com el que "lideren", i que després de les eleccions catalanes passen per "un moment complex".





"Nosaltres considerem que no hi ha un desgast preocupant. Si totes les vegades que ens haguessin donat per morts, haguéssim estat morts, ja no seríem aquí", ha afirmat Belarra en una roda de premsa al Congrés, després de ser preguntada per l'esborrany del informe polític que prepara Garzón per a la reunió que la Coordinadora Federal d'IU aquest dissabte.





Encara que Belarra ha assenyalat que no ha pogut llegir l'informe, sí que ha volgut deixar clar que en Podem no creuen que pateixin un "desgast preocupant".





"Ara mateix ens trobem en un moment complex després de l'eleccions catalanes, però efectivament les eleccions catalanes s'han donat en un context absolutament extraordinari i excepcional, que creiem que no té un trasllat directe ni a la política estatal ni a la municipal", ha assegurat.





"EL GRUP CONFEDERAL FUNCIONA MOLT BÉ"





A més, ha defensat que "el grup confederal està funcionant molt bé, de manera cada vegada més coordinada".

"Avança sense fre", ha assegurat, per reiterar que "sincerament" creuen que "aquest espai de confluència és cada vegada més ample".





Preguntada per altra banda sobre els motius que Podemos ha adduït com a causes dels seus mals resultats a Catalunya, entre els quals han assenyalat la "barrera comunicativa" que s'han trobat en els mitjans de comunicació per a situar en l'agenda seus proposta socials, Belarra ha negat que hagin "culpat la premsa de traslladar un missatge".





"El que hem tractat d'explicar és que la nostra posició respecte al conflicte català té matisos i complexitats difícils d'explicar. Això és el que hem intentat traslladar. La resta de valoracions no es corresponen amb el que hem tractat de dir", ha argumentat.