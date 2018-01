El jutge cita el coronel Pérez de los Cobos, quatre exconsellers i l'exdirector dels Mossos

El jutge Llarena cita Pérez de los Cobos i quatre exconsellers





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat a declarar el proper 1 de febrer el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos i entre el 30 i 31 de gener els exconsellers del Govern de Catalunya Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget, en qualitat de testimonis.





En una providència, el magistrat també ha citat l'exdirector general de la policia catalana Albert Batlle i sol·licita a l'Institut Armat que investigui tres transferències bancàries relacionades amb tres comptes corrents oberts per la Delegació de la Generalitat a Brussel·les en una sucursal del BBVA a la capital belga.





En concret sol·licita que s'identifiqui l'"ordenant i destinatari, concepte en què es van realitzar i destinació actual dels fons" que van ascendir a gairebé 140.000 euros.





Els primers a atestar seran Jané, Munté -exconsellera de Presidència de la Generalitat- i Ruiz, que ho faran el 30 de gener a partir de les 10.45 hores.





Un dia després ho faran Jordi Baiget i Batlle, i l'1 de febrer conclourà la ronda de declaracions el coronel de l'Institut Armat, que va assumir la coordinació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic en les actuacions relacionades amb l'organització de l'1-O.





Els quatre exconsellers -membres del PDeCAT- i l'ex director general dels Mossos van dimitir el passat mes de juliol després de la remodelació que va emprendre Carles Puigedmont en el Govern per reafirmar el compromís de l'Executiu català amb la celebració del referèndum.





A més, el jutge Llarena també acorda demanar al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga els fets relacionats amb els preparatius del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, la còpia de l'agenda confiscada al domicili de l'ex secretari general Josep Maria Jové.





DECLARACIONS D'INVESTIGATS EN LA CAUSA









Llarena també requereix a la Guàrdia Civil que aporti elements objectius per acreditar una sèrie de declaracions atribuïdes a diferents exdirigentes de la Generalitat com el seu expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull; i als líders de la ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Entre aquestes declaracions es troben les emeses per Sànchez en la Diada de 2015 i per aquest, Puigdemont i Cuixart en la mateixa manifestació d'un any després. Una altra d'elles és en la qual Forn va fer referència al fet que "no hi hauria collisió entre cossos policials, si el procés d'independència era pacífic".





Sobre Puigdemont també vol conèixer les paraules emeses sobre "quin era la lògica d'actuació policial per al supòsit que milions de persones intentant votar l'1 d'octubre".





El jutge instructor demana, a més, les que s'atribueixen al director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, sobre que "les forces de seguretat tenen com a objectiu garantir els drets i no impedir el seu exercici".





TRANSFERÈNCIES





El magistrat demana que s'investiguin tres comptes corrents obertes per la Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea en la sucursal de Brussel·les i, més en concret, els detalls de tres transferències efectuades entre els dies 21 de setembre i 10 d'octubre del passat any per import total de 139.700 euros.





Aquesta és una de diligències que acorda el magistrat en una providència d'acord amb la petició del Ministeri Fiscal amb la finalitat de conèixer qui va anar l'ordenant, el destinatari, el motiu pel qual es van realitzar i destinació actual dels fons.





Els tres moviments bancaris van ser de 58.250 euros, amb destinació a The Hague Centri for Strategic Studies; 61.450 a la mateixa destinatària i de 20.000 euros para a la Delegació de la Generalitat a Croàcia.





Llarena ordena aquesta diligència a la Guàrdia Civil d'acord amb la documentació aportada pels Serveis Jurídics del Banc BBVA sobre els comptes corrents oberts per aquesta delegació del Govern a l'estranger i aquestes tres transferències.