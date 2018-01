L'habitatge nou a Catalunya és un 9,1 per cent més car el 2017, segons Societat de Taxació

Barcelona és la ciutat amb els pisos més cars d'Espanya





El preu de l'habitatge nou a Catalunya va pujar un 9,1% el 2017, fins a situar-se en els 3.452 euros per metre quadrat, i Barcelona és la ciutat espanyola amb un preu més elevat, amb un increment del 10% en l'últim any i un import de 3.865 euros per metre quadrat.





Així es desprèn de l'informe Tendències del Sector Immobiliari publicat per Societat de Taxació, que indica que en l'àmbit municipal barceloní els districtes amb els preus més alts són Sarrià-Sant Gervasi (6.249 €/m2), Eixample (6.091 €/m2) i les Corts (5.568 €/m2), mentre que en l'extrem oposat se situen els districtes amb els preus més econòmics, com Nou Barris (3.401 €/m2), Horta-Guinardó (3.442 €/m2) i Sant Andreu (3.794 €/m2).





La resta de municipis catalans amb els preus d'habitatge més elevats també se situen a la província de Barcelona, com Sant Just Desvern (2.685 € / m2), Esplugues de Llobregat (2.618 € / m2) i Sitges (2.609 € / m2).





L'Hospitalet de Llobregat continua sent la població de més de 100.000 habitants que no és capital de província a Espanya amb el preu més alt, i Esplugues de Llobregat manté la seva posició com el municipi espanyol amb el preu d'habitatge més alt en ciutats amb una població d'entre 25.000 i 50.000 habitants que no són capitals de província.





PROVÍNCIES





Per províncies, el valor mitjà per a la província de Barcelona és de 2.723 €/m2, un 6,6% més, i el segon preu mitjà més alt a nivell provincial el té Girona, amb 1.752 €/m2 i un creixement moderat del 0,8%.





Per la seva banda, Tarragona compta amb un preu de 1.472 €/m2 i un increment del 0,8%, concentrant la major part dels municipis amb els preus més baixos, com Móra d'Ebre (1.024 €/m2), Tortosa ( 1.093 €/m2) i Valls (1.114 €/m2).





Lleida registra el valor mitjà de capital de província més baix a Catalunya, amb 1.315 €/m2 i un increment de l'1,4%, que és el major a nivell provincial, i tot i que Lleida capital registra el major increment del preu, són altres municipis els que registren els preus més alts, com Vielha (2.122 €/m2) i Sort (1.466 €/m2).